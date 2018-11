Miłość jest wszystkim. Damięcki i Adamska na czerwonym dywanie. Tak wyglądała uroczysta premiera w Warszawie [ZDJĘCIA]

"Miłość jest wszystkim" - o czym jest film?

Święta to czas radości i spokoju, ale przygotowania do nich to wielki chaos, który potrafi zburzyć doskonałe plany. Grudniowy czas przedświątecznej gorączki rozpocznie się wraz z przypłynięciem do miasta niezwykłego Świętego Mikołaja. Uruchomi to lawinę wyjątkowych zdarzeń. Romans z najpopularniejszym polskim piłkarzem spotka kobietę, której nikt nie nazwałby fanką futbolu. Zdrady i tajemnice zamieszają w niejednym małżeństwie, a dopracowany w każdym szczególe ślub będzie mieć zaskakujący finał.