Milowy krok Legii w drodze po tytuł! Ważne zwycięstwo w Gdańsku

Do sobotniego spotkania Legia przystąpiła po bardzo słabym spotkaniu w Poznaniu. Do dotychczas perfekcyjnego bilansu trenera Aleksandra Vukovicia (cztery mecze i cztery zwycięstwa) w końcu należało dopisać porażkę. Spotkanie z Lechem przypominało to rodem z kadencji Ricardo Sa Pinto niż Serba - ataki były nie przemyślane i chaotyczne, a gra pozycyjna zbyt statyczna. Na domiar złego Vuković musiał dokończyć oglądanie spotkania na trybunach po tym jak krytykował przy linii bocznej decyzje sędziego Jarosława Przybyła. Konsekwencją tego było zawieszenie Serba na sobotni mecz z Lechią co oznaczało, że na ławce rezerwowych zasiądzie były snajper mistrzów Polski i do niedawna trener juniorów Marek Saganowski .

O pierwszej połowie legioniści z pewnością będą chcieli szybko zapomnieć. Lechia narzuciła gościom swoje warunki gry i już w 17. minucie objęła prowadzenie. Były wojskowy Konrad Michalak dośrodkował na głowę Lukasa Haraslina, który się nie pomylił i było 1:0. Swoje okazje na wyrównanie mieli Carlitos i Michał Kucharczyk, ale bez powodzenia.

- W idealnym świecie byłoby dobrze, gdyby Legia od razu narzucała swój styl, szybko strzelała gole i wygrywała - powiedział po meczu Saganowski.

Jego rozmowa w szatni z zawodnikami przyniosła jednak rezultaty. W 61. minucie po zamieszaniu w polu karnym i i rykoszecie piłkę do bramki fortunnie skierował Paweł Stolarski. Obrońca się jednak nie cieszył, gdyż jest byłym zawodnikiem Lechii.

Legia nie poprzestała jednak na wyrównaniu - raz po raz podopieczni Aleksandra Vukovica dochodzili do sytuacji, a w 80. minucie ich sen się spełnił. Sebastian Szymański wyszedł sam na sam z Dusanem Kuciakiem, minął go i zagrał w pole karne do Kaspera Hamalainena, który dał Legii prowadzenie. W doliczonym czasie gry wynik ustalił strzałem z dystansu Iuri Medeiros.

- Chcieliśmy unikać szybkich zmian, bo chcieliśmy w ostatnich 20-25 minutach dać zastrzyk energii. W drugiej połowie graliśmy zdecydowanie lepiej i nie do końca chcieliśmy burzyć to, co dobrze wychodziło. Po meczu w Gdańsku jesteśmy w dobrej sytuacji, ale zdajemy sobie sprawę, co czeka nas w kolejnych tygodniach. Ostatnie cztery mecze będą niezwykle trudne i ważne w kontekście drogi do mistrzostwa Polski - powiedział po spotkaniu Saganowski.