Minecraft Warszawa. Zaprojektuj stolicę od nowa w słynnej grze komputerowej!

Bus Simulator 18 - zagraj w kierowcę ZTM i rozwijaj firmę transportową

Rafał Christ

Podróż komunikacją miejską to dla ciebie katorga? Mdli cię na samą myśl o wsiadaniu do autobusu? Teraz masz okazję sprawdzić jak to wygląda po drugiej stronie i wcielić się w kierowcę pojazdu warszawskiego ZTM. Szczegóły poniżej.