Miss Earth Poland 2018 [ZDJĘCIA] Aleksandra Grysz będzie reprezentować Polskę w światowym finale. Uroczysta gala w Teatrze Capitol

6 września w Warszawie odbyły się wybory Miss Earth Poland 2018. O tytuł najpiękniejszej kobiety w polskiej edycji konkursu walczyło 14 finalistek z całego kraju. Zwyciężyła Aleksandra Grysz i to ona już w październiku wyjedzie na Filipiny, by reprezentować Polskę w światowym finale Miss Earth. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii z uroczystej gali w Teatrze Capitol.