Miss Egzotica 2019. Zobacz finalistki konkursu. Która z nich jest najpiękniejsza? [ZDJĘCIA]

Ambasadorki Miss Egzotica 2019 wystąpiły w pokazie Andżeliki Chruścińskiej. Chruścińska to polski brand, który powstał z miłości do mody. Marka Łączy nowoczesny awangardowy look z ponadczasową klasyką i elegancją. Jej kolekcje to często połączenie odważnych kolorów i nietuzinkowych rozwiązań.