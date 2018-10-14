Мистецтво, що поєднує. В Польщі повстала перша українська стріт-арт галерея

Мурали біля Гданського вокзалу розповідають про наші народи і взаємні стосунки. Створили їх митці з Польщі та України, а на стовпах появились, між іншим, постаті акторів – Анджея Северина і Йоанни Яблчинськей в традиційних українських костюмах.
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 Szymon Starnawski
zobacz galerię (4 zdjęcia)

Поблизу варшавського Гданського вокзалу повстала нова стріт-арт галерея. До цих пір в цьому районі ми могли побачити мурали, що розповідали про події березня 1968 року. Зараз це місце поповнилось новими малюнками - запрошені художники (Світлана Безкоровайна, Кароліна Байка, Барбара Понятовська, Мацєй Шимоновіч та Даріуш Пачковські) взяли участь у проєкті, присвяченому польсько-українським відносинам, створюючи першу українську стріт-арт галерею в Польщі.

На стовпах віадуку на вул. Зигмунта Сломінського (навпроти Гданського вокзалу) в кінці серпня повстали великомасштабні малюнки. Тематично вони нагадують як про минулі, так і нинішні відносини між поляками та українцями. Вони також створені з нагоди відзначення 27-ї річниці незалежності України цього року. - Нашою метою є представити подібність культур та традицій Польщі і України, саме тому ми поєднуємо на фоні український Петриківський розпис та орнаменти Польської Болеславської кераміки – пояснюють організатори проекту.

На стінах представлені постаті відомих представників культури і ЗМІ, що одягнуті в традиційні українські костюми, зокрема: Анджей Северин, акторка Йоанна Яблчинська та журналістка Александра Кутц. Проект реалізовано завдяки співпраці Фундації Український інформаційний центр FUCI, Фонду Klamra, Фонду для Багатокультурного центру у Варшаві та Управлінні автомобільних доріг. Ідею створення стріт-арт галереї підтримало теж Міністерство закордонних справ України та Посольство України в Польщі.

red

Źródło: Мистецтво, що поєднує. В Польщі повстала перша українська стріт-арт галерея - Warszawa NaszeMiasto.pl
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