Mistrzostwa w jedzeniu najostrzejszych papryczek w Warszawie. Znamy zwycięzcę!

Amatorzy naprawdę mocnych wrażeń usiedli naprzeciw siebie w środę 3 lipca w restauracji Borpince. Od zwycięstwa dzieliło ich zaledwie kilka kęsów, ale w przypadku najostrzejszych chilli na świecie, to nie rozmiar miał tu największe znaczenie. Rywalizacja była na tyle zacięta, że nie obyło się bez dogrywki. W końcu zwycięzca mógł wrócić do domu z pucharem, tytułem mistrza Polski w jedzeniu ostrej papryki i dodatkowymi nagrodami ufundowanymi przez restaurację.

Carolina reaper kontra Warszawiacy

Kalifornijski Żniwiarz (Carolina reaper), czyli papryka dzierżąca do niedawna tytuł najbardziej pikantnej na świecie posiada ostrość sięgającą 2 200 000 SHU, czyli tzw. jednostek ostrości Scoville’a. Na liście najostrzejszych papryk wyprzedzają ją zaledwie dwie inne papryki. Określają one ilość kapsaicyny, czyli substancji odpowiedzialnej za ostry smak i uczucie pieczenia w jamie ustnej oraz przełyku. Dla porównania, znany z kuchni tex-mex sos Tabasco posiada średnio 2 500–8 000 jednostek SHU. Wystarczy więc zaledwie kilka kropel sosu ze wspomnianej papryki, dodanych do kotła z meksykańskim chilli, by uczynić je nieziemsko pikantnym.