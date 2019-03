Mistrzowie Smaku 2019. Poznaj mistrzowskich kucharzy

W Gruzji zajmował się aktorstwem, a po przyjeździe do Polski odkrył w sobie miłość do gotowania. Jak sam przyznaje, wiele musiał się nauczyć, ale ambicja nie pozwoliła mu osiąść na laurach. Jego przepisy nie pochodzą wcale z dawnych książek kucharskich, a z rodzinnego doświadczenia - pomogli mi Gruzini, którzy mieli wtedy w Polsce restauracje. Kuchnia jest dla mnie wszystkim. Otworzyłem restauracje, która jest dla mnie jak teatr. Jestem reżyserem, aktorem, scenariuszem. Zrobić danie, to jak zagrać rolę. Jeśli ludziom smakuje, to tak, jakby bili brawo — przyznaje Vasil Gureshidze, właściciel i szef kuchni Bistra Granat , który inspiracje czerpie wprost… z babcinych przepisów.

Daniel Dudziński (Dzikie Pola)

Szef Kuchni Dzikich Pól serwuje dania nowoczesnej kuchni polskiej. Jak sam przyznaje, jego ulubionym daniem jest tradycyjna polska golonka w ciemnym piwie. - Głównie podajemy kuchnię polską w nowym wydaniu. Można to nazwać kuchnią fusion. Praktycznie wszystko robimy od podstaw - mówi Daniel Dudziński. Restauracja, której szefuje sama tworzy własne kiszonki czy marynaty, a Dzikie Pola stawiają na sezonowość polskich smaków. Jak twierdzi, szef kuchni Dzikich Pól, klienci najchętniej zamawiają tatar ze świecy wołowej - to rzadko używane do tatara mięso, przymostkowa wołowiny. Jest równie delikatna, co polędwica - mówi Daniel Dudziński.

Szymon Szuba (Il Gusto dei Fiori)

Numer jeden na liście to Szymon Szuba. Jak twierdzi, gotowanie stanowiło jego pasję od najmłodszych lat. Jego specjalność to kuchnia włoska, a uwielbia szczególnie owoce morza, choć na takich daniach jego zdolności kulinarne się nie kończą - staram się poświęcać pracy z pełną pasją i z pełnym zaangażowaniem. Pasjonuje się również kuchnią wegańską, robieniem dań z warzyw i owoców. Pracuję też nad nowym projektem kulinarnym - live cooking.

Jak przyznaje szef kuchni, informacja o tym, że został zgłoszony do plebiscytu przyszła do niego niespodziewanie. - jestem bardzo zaskoczony, jest mi bardzo miło. Dostałem informacje o tym, że zgłosili mnie klienci. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy mnie w tym plebiscycie popierają i na mnie głosowali - mówi Szymon Szuba.