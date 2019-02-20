MISTRZOWIE SMAKU | Materiały promocyjne dla kucharzy

- Materiały są uporządkowane alfabetycznie według imion kucharzy.
- Aby pobrać grafikę na Facebooka lub plakat, wystarczy odnaleźć kandydata w tabeli poniżej i kliknąć na nazwę wybranego projektu.
- Projekt otworzy się w oknie przeglądarki. Należy zapisać ją na swoim urządzeniu (na komputerze: prawy klawisz myszki -> Zapisz obraz jako...)
- Grafiki można zamieszczać na Facebooku na prywatnych profilach, fanpage'ach i na stronach www.
- Wybierz dobrą godzinę publikacji posta. To powinien być czas, w którym wielu Twoich znajomych lub fanów zagląda na Facebooka.
- Publikując post na Facebooku napisz w nim kilka słów zachęcających do głosowania. Poproś o lajkowanie, udostępnianie i komentowanie posta. Później odpowiadaj na komentarze - dzięki temu Twój post wyświetli się u większej liczby znajomych lub fanów.
- Najlepszym i najskuteczniejszym działaniem na Facebooku jest utworzenie Wydarzenia dotyczącego udziału w plebiscycie i zaproszenie wszystkich znajomych lub fanów.
- Jeśli w tabeli brakuje materiałów dla Ciebie lub jeśli chcesz wprowadzić jakieś poprawki napisz e-mail na adres: plebiscyty@naszemiasto.pl
|IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA
|GRAFIKA FB
|PLAKAT
|Adam Bieniek
|Grafika FB
|Plakat
|Adam Komar
|Grafika FB
|Plakat
|Aleksander Baron
|Grafika FB
|Plakat
|Andrzej Prokop ( Chef Prorok)
|Grafika FB
|Plakat
|Arkadiusz Denisiuk
|Grafika FB
|Plakat
|Artur Surała
|Grafika FB
|Plakat
|Bartek Kędra
|Grafika FB
|Plakat
|Bartłomiej Czapski
|Grafika FB
|Plakat
|Bartłomiej Trojanowski
|Grafika FB
|Plakat
|Bogdan Mazgaj
|Grafika FB
|Plakat
|Daniel Dudziński
|Grafika FB
|Plakat
|Dong Xiao Bin
|Grafika FB
|Plakat
|Giuseppe Milo
|Grafika FB
|Plakat
|Jakub Budnik
|Grafika FB
|Plakat
|Jan Paszkowski
|Grafika FB
|Plakat
|Kamil Malczyk
|Grafika FB
|Plakat
|Kamila Syst- Zielinska
|Grafika FB
|Plakat
|Krzysztof Chełchowski
|Grafika FB
|Plakat
|Łukasz Paluchowski
|Grafika FB
|Plakat
|Maciej Bartkowiak
|Grafika FB
|Plakat
|Marcin Kozak
|Grafika FB
|Plakat
|Marcin Sasin
|Grafika FB
|Plakat
|Marcin Zatoński
|Grafika FB
|Plakat
|Michał Budnik
|Grafika FB
|Plakat
|Michał Kornas
|Grafika FB
|Plakat
|Michał Lenart
|Grafika FB
|Plakat
|Olaf Michalczyk
|Grafika FB
|Plakat
|Patryk Kaniewski
|Grafika FB
|Plakat
|Paulo Mauri
|Grafika FB
|Plakat
|Paweł Chomentowski
|Grafika FB
|Plakat
|Pedro de Gracia
|Grafika FB
|Plakat
|Piotr Wielgo
|Grafika FB
|Plakat
|Przemek Dłuski
|Grafika FB
|Plakat
|Przemysław Butryn
|Grafika FB
|Plakat
|Sakae Andre Jumonji
|Grafika FB
|Plakat
|Sebastian Wilczek
|Grafika FB
|Plakat
|Sylwester Muranowicz
|Grafika FB
|Plakat
|Szymon Partyka
|Grafika FB
|Plakat
|Szymon Szuba
|Grafika FB
|Plakat
|Tomasz Tomala
|Grafika FB
|Plakat
|Valerio Montesano
|Grafika FB
|Plakat
|Vasil Gureshidze
|Grafika FB
|Plakat
|Vaso (Dadu) Gureshidze
|Grafika FB
|Plakat
|Vitalii Yaremenko
|Grafika FB
|Plakat