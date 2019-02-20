MISTRZOWIE SMAKU | Materiały promocyjne dla kucharzy

Akcja specjalna MISTRZOWIE SMAKU
  • Materiały są uporządkowane alfabetycznie według imion kucharzy.
  • Aby pobrać grafikę na Facebooka lub plakat, wystarczy odnaleźć kandydata w tabeli poniżej i kliknąć na nazwę wybranego projektu.
  • Projekt otworzy się w oknie przeglądarki. Należy zapisać ją na swoim urządzeniu (na komputerze: prawy klawisz myszki -> Zapisz obraz jako...)
  • Grafiki można zamieszczać na Facebooku na prywatnych profilach, fanpage'ach i na stronach www.
  • Wybierz dobrą godzinę publikacji posta. To powinien być czas, w którym wielu Twoich znajomych lub fanów zagląda na Facebooka.
  • Publikując post na Facebooku napisz w nim kilka słów zachęcających do głosowania. Poproś o lajkowanie, udostępnianie i komentowanie posta. Później odpowiadaj na komentarze - dzięki temu Twój post wyświetli się u większej liczby znajomych lub fanów.
  • Najlepszym i najskuteczniejszym działaniem na Facebooku jest utworzenie Wydarzenia dotyczącego udziału w plebiscycie i zaproszenie wszystkich znajomych lub fanów.
  • Jeśli w tabeli brakuje materiałów dla Ciebie lub jeśli chcesz wprowadzić jakieś poprawki napisz e-mail na adres: plebiscyty@naszemiasto.pl

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATAGRAFIKA FBPLAKAT
Adam BieniekGrafika FBPlakat
Adam KomarGrafika FBPlakat
Aleksander BaronGrafika FBPlakat
Andrzej Prokop ( Chef Prorok)Grafika FBPlakat
Arkadiusz DenisiukGrafika FBPlakat
Artur SurałaGrafika FBPlakat
Bartek KędraGrafika FBPlakat
Bartłomiej CzapskiGrafika FBPlakat
Bartłomiej TrojanowskiGrafika FBPlakat
Bogdan MazgajGrafika FBPlakat
Daniel DudzińskiGrafika FBPlakat
Dong Xiao BinGrafika FBPlakat
Giuseppe MiloGrafika FBPlakat
Jakub BudnikGrafika FBPlakat
Jan PaszkowskiGrafika FBPlakat
Kamil MalczykGrafika FBPlakat
Kamila Syst- ZielinskaGrafika FBPlakat
Krzysztof ChełchowskiGrafika FBPlakat
Łukasz PaluchowskiGrafika FBPlakat
Maciej BartkowiakGrafika FBPlakat
Marcin KozakGrafika FBPlakat
Marcin SasinGrafika FBPlakat
Marcin ZatońskiGrafika FBPlakat
Michał BudnikGrafika FBPlakat
Michał KornasGrafika FBPlakat
Michał LenartGrafika FBPlakat
Olaf MichalczykGrafika FBPlakat
Patryk KaniewskiGrafika FBPlakat
Paulo MauriGrafika FBPlakat
Paweł ChomentowskiGrafika FBPlakat
Pedro de GraciaGrafika FBPlakat
Piotr WielgoGrafika FBPlakat
Przemek DłuskiGrafika FBPlakat
Przemysław ButrynGrafika FBPlakat
Sakae Andre JumonjiGrafika FBPlakat
Sebastian WilczekGrafika FBPlakat
Sylwester MuranowiczGrafika FBPlakat
Szymon PartykaGrafika FBPlakat
Szymon SzubaGrafika FBPlakat
Tomasz TomalaGrafika FBPlakat
Valerio MontesanoGrafika FBPlakat
Vasil GureshidzeGrafika FBPlakat
Vaso (Dadu) GureshidzeGrafika FBPlakat
Vitalii YaremenkoGrafika FBPlakat
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