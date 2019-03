Mistrzowie Smaku. Poznajcie liderów kategorii Cukiernia!

Gra o Tron czy Psi patrol? Przyjrzeliśmy się cukierniom ze szczytu rankingu naszego plebiscytu Mistrzowie Smaku. Liderem tej kategorii jest Agnieszka Majewska z Pracowni Artystycznych Wypieków “MajCake”. W chwili, gdy nagrywaliśmy nasze wywiady na miejscu drugim znajdowała się Pracownia Tortów Artystyczny CANDY CAKES, a podium zamykała kawiarnia Zostajemy, specjalizująca się również w słodkich wypiekach. Czym zajmują się liderzy naszego zestawienia? Agnieszka Majewska przygotowuje spersonalizowane torty - torty są naszym konikiem, chcemy, żeby były przepyszne, naturalne i piękne - tłumaczy właścicielka MajCake. W niewielkiej pracowni powstają niezwykłe i nierzadko bardzo ambitne projekty, bowiem kształt i wygląd tortu uzależniony jest w dużej mierze od wymagań klientów. W zależności od wieku, okazji i panującej mody, klienci mają najróżniejsze życzenia, które pracownia zamienia na gotowe torty. - Możemy zrobić zarówno smoka z “Gry o tron” jak i “Psi Patrol”, który jest u nas zamawiany co tydzień chyba - śmieje się Agnieszka Majewska.

Króluje LEGO i Candy Bary Tortami zajmuje się także CANDY CAKES, choć jak przyznaje właścicielka w zamówieniach króluje u niej nie kreskówka “Psi patrol”, a nieco inne postaci z bajek i gier. - U chłopców króluje gra Minecraft i LEGO, u dziewczynek nadal jest to Elsa i Świnka Peppa. Teraz pojawiają się coraz to nowsze postacie, musimy tą modą nadążyć - tłumaczy właścicielka Candy Cakes, Agnieszka Majewska. Oprócz tortów pracownia przygotowuje także tzw. “słodkie stoły”, które cieszą się niesłabnącą popularnością na weselach. - To tak zwane “Candy bary”, czyli stoły, gdzie wyłożone są wszelkiego rodzaju słodkości. Goście, podczas przyjęcia weselnego podchodzą i mają możliwość wyboru. Coś w rodzaju szwedzkiego stołu - wyjaśnia Agnieszka Majewska.

Można się zasiedzieć Nie wszystkie cukiernie skupiają się jednak na tortach. Położona obok ogrodu zoologicznego kawiarnia Zostajemy serwuje cały szereg słodkich pyszności.- bezy są naszym konikiem, który przyciąga najwięcej ludzi - przyznaje menadżer lokalu Maciej Nadejczyk. Nazwa nawiązuje do słów “ZOO” oraz “jemy”. A zostać można nie tylko na bezę czy ciasto, ale również śniadania, kawę i wino. Jednak to cukiernia przyciąga na Ratuszową najmocniej. - Pieczemy też torty na zamówienie. Można do nas przyjść na śniadanie, przyjść na lunch, czy wieczorem posiedzieć przy winku - śmieje Gabriela Todorow, właścicielka lokalu.