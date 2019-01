Miszmasz czyli Kogel Mogel 3. Premiera trzeciej części kultowej komedii [ZDJĘCIA]

Fotorelację z premiery filmu "Miszmasz, czyli Gogel Mogel 3" znajdziecie poniżej:

Kogel Mogel 3 - zwiastun

Główna bohaterka Kasia nadal mieszka we wsi Brzózki i walczy z niechcianym zalotnikiem Staszkiem Kolasą. Do Polski wraca niespodziewanie jej syn Marcin i od razu wpada w kłopoty. Chłopak ma pomysł na niecodzienny biznes… W tym czasie w Warszawie w rodzinie Wolańskich wybucha kryzys. Wolańska – celebrytka i słynna sekstrenerka – wydaje kontrowersyjną książkę. Jej bliscy – mąż i córka Agnieszka – buntują się i uciekają z domu. Postanawiają najpierw odwiedzić Piotrusia, który dziś wiedzie wygodne życie u boku żony Marleny. Następnie ruszają w nieznane, a finał tej wycieczki znów przejdzie do legendy...