Młodzieżowy strajk klimatyczny, Warszawa. Namawiają uczniów do wagarów w słusznej sprawie

Organizatorzy protestu przekonują, że stan planety jest "krytyczny", dane naukowe jednoznacznie wskazują na to, że zmiany klimatu postępują, a aby uniknąć katastrofy klimatycznej, wiele musi się zmienić. Jako problemy wymieniają m.in. nieistniejącą edukację o środowisku, brak segregacji śmieci, nadmierne używanie plastiku i to, że w konsekwencji społeczeństwo nie jest świadome zagrożeń związanych ze zmianami klimatu. - Dlatego temat ten musi głośniej wybrzmiewać w przestrzeni publicznej i w mediach - apelują.

Strajk został zaplanowany na 15 marca i odbędzie się między innymi w Warszawie. Organizatorzy podkreślają, że protest jest apolityczny i proszą o nieprzynoszenie symboli partii i organizacji politycznych. Co ważne, strajk odbędzie się w piątek o 10.00, a więc w godzinach szkolnych - o tej porze uczniowie na całym świecie zorganizują "ekologiczne wagary" i zachęcają innych do dołączenia do takiej formy protestu.

Młodzieżowy strajk klimatyczny, Warszawa - trasa

Uczestnicy piątkowego protestu w Warszawie zamierzają protestować w ścisłym centrum miasta. Wystartują ze skrzyżowania ulicy Marszałkowskiej z Królewską (niedaleko stacji Metro Świętokrzyska), skąd ruszą Marszałkowską do Ronda Dmowskiego, przez Aleje Jerozolimskie i Kruczą, a całe wydarzenie zakończy pikieta pod Ministerstwem Energii.

15 marca, my, młodzież na całym świecie będziemy organizować szkolne strajki dla klimatu, tak, żeby temat ten stał się widoczny i usłyszany. W Warszawie wyjdziemy na ulice w trakcie zajęć szkolnych, by pokazać, że zatrzymanie zmian klimatycznych powinno być priorytetem działania polityków. Temat zmian klimatu traktowany jest tak powierzchownie, że uczniowie i uczennice muszą opuszczać lekcje szkolne, by zwrócić na niego uwagę. To musi się zmienić! - deklarują organizatorzy strajku

Strajkiem zainteresowanych jest już ponad 21 tysięcy osób, a ich liczba coraz szybciej rośnie. Więcej informacji na temat protestu znajdziecie w tym miejscu.

