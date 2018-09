MłodziPrzyGłosie. Kampania wspierająca młodych ludzi wchodzących na rynek pracy

Młodzi Polacy, którzy rozpoczynają swoją przygodę z pracą są mocno zdeterminowani, by rozwijać swoje kompetencje zawodowe - wynika z raportu „#MłodziPrzyGłosie. Co wpływa na decyzje zawodowe młodych ludzi?”, realizowanym w Polsce przez Deloitte na zlecenie firmy Coca-Cola.

Młodzi, bez względu na wiek, są świadomi, że stale muszą się uczyć i podnosić swoje kompetencje by nadążyć za zmieniającymi się wymaganiami, na bardzo dynamicznym rynku pracy. Doskonale wiedzą, że fakt zdobycia umiejętności zawodowych, które w danym momencie zapewniają dobrą pracę nie oznacza, że czas nauki dobiegł końca. Doskonale wiedzą, że oczekiwania pracodawców dynamicznie się zmieniają.

Raport Deloitte pokazuje, że 46 proc. badanych zamierza zdobyć wyższe wykształcenie. Dodatkowo 60 proc. jest nastawionych na naukę przez całe życie. Ankietowani rozumieją (73 proc.), że droga do awansu wiedzie przez zbieranie doświadczeń, ale aż co drugi nie wie, w jaki sposób może urzeczywistniać swoje plany zawodowe. A tylko co czwarty wiedzę o rynku pracy zdobył od doradcy zawodowego. Dla porównania – dla 47 proc. pomocą w wyborze kierunku byli rodzice, a dla 61 proc. – strony internetowe.

– Młodzi narzekają na brak dostępu do dobrego doradztwa zawodowego i pomocy w planowaniu kariery. Problemem jest niewątpliwie zbyt mała ilość godzin, jakie poświęcają szkoły na doradztwo zawodowe, a przede wszystkim jego jakość – zwraca uwagę Anna Solarek, z Coca-Cola Poland Services.

Oczekiwania związane z wchodzeniem na rynek pracy są zależne od kilku czynników, przede wszystkim od wieku, stażu pracy i miejsca zamieszkania (duży czy mniejszy ośrodek).

Dane z badania #MłodziprzyGłosie wskazują, że najbardziej istotnym kryterium przy wyborze pracy przez młodych, ważniejszym nawet niż wysokość wynagrodzenia (25 proc.), jest bliska odległość od miejsca zamieszkania do pracy (37 proc.). - To pokazuje, że są bariery w mobilności i przemieszczaniu się młodych osób, na które warto zwracać uwagę. Dojazdy czy przeprowadzka na stałe do innego miasta oznacza zwyczajnie wyższe koszty - mówi Julia Batorska, lider zespołu analiz ekonomicznych Deloitte.

Warto jednak wskazać, że wartości osób dopiero wychodzących na rynek pracy zmieniają się wraz z wiekiem. Dla dziewiętnastolatków najważniejsze jest to, czy pracodawca oferuje im ciekawe zadania. Po kilku latach doświadczenia stawiają jednak na stabilność. - Najmłodsi, których badaliśmy przede wszystkim chcą się realizować, chcą mieć ciekawą pracę. Mają też wysokie oczekiwania finansowe. Jednak wraz ze zdobywaniem doświadczenia na rynku pracy, ich oczekiwania się zmieniają. Wtedy młodzi już wiedzą, że praca każdego dnia nie jest fascynującą przygodą, że łączy się z rutyną, stresem i wtedy szukają innych rzeczy - tłumaczy Julia Batorska z firmy Deloitte. Wtedy na pierwszy plan wychodzi stabilność zatrudnienia i stabilność finansowa.

YEP. Nowoczesne narzędzie dla młodych

Wynikiem przeprowadzonego badania jest stworzenie programu YEP, który będzie kompleksowym i nowoczesnym wsparciem dla młodych ludzi poszukujących pracy. Program i platforma zostały tak skonstruowane, by wiedzę doświadczonych ekspertów połączyć z najbardziej aktualnymi informacjami o kompetencjach potrzebnych na runku, zarobkach w różnych branżach, oczekiwaniami pracodawców i ofertami pracy partnerów.

W jednym miejscu uczestnicy będą mogli skorzystać z testów kompetencji, które zaproponują rekomendowany wybór, poznać specyfikę konkretnych zawodów (od mechanika czy stolarza po menadżera w korporacji) i ścieżkę, którą trzeba przejść by starać się o taką pracę.

Program został stworzony przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką wspólne z firmą Coca-Cola. - Młodzi będą mogli tu również sprawdzić ile kosztuje życie, poprzez wypełnienie testu. Każdy - jak w popularnej aplikacji Sims - będzie mógł zaprojektować swoje życie i zobaczyć ile kosztuje. W zależności od tego, w jakim mieście chcą mieszkać, czy chcą mieć rodzinę, ile chcą mieć dzieci, gdzie spędzać wakacje - zobaczą ile w Polsce kosztuje życie - mówi Olga Legosz z Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Te testy urealniają oczekiwania. Będą tu mogli sprawdzić na jakich stanowiskach mogą realizować swoje marzenia i wyobrażenia - dodaje Legosz.

Platforma YEP ruszy 4 października.