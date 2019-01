Mobilna Akademia Młodych Orłów. PZPN szkoli trenerów i młode talenty

- Największe rezerwy są w zasobach ludzkich, a my chcemy i mamy środki, by je wykorzystać - mówił prezes PZPN Zbigniew Boniek podczas przedstawienia projektu Mobilnej Akademii Młodych Orłów.

We wrześniu Mobilna AMO ruszyła na dobre w województwie mazowieckiem, gdzie szukaniem kolejnych gwiazd polskiego futbolu zajmują się trenerzy Maciej Anglart i Michał Kaleta. W całej Polsce trenerzy Mobilnego AMO odbędą 1920 wizyt - po 120 w każdym województwie, co daje wizytę szkoleniową w terenie co trzy dni. W przypadku Mazowsza w samym październiku trenerzy Anglart i Kaleta odwiedzili 12 powiatów. W całej Polsce projekt dociera do wszystkich powiatów minimum dwa razy w roku.

- Mobilna Akademia Młodych Orłów to zwieńczenie pracy w klubie. Kolejnym etapem jest Letnia i Zimowa Akademia Młodych Orłów, do której mogą trafić ci, którzy pokażą się z dobrej strony - tłumaczy Anglart, który pracę dla AMO łączy z prowadzeniem kobiecej reprezentacji Mazowsza U-16.

- Piłkarzy oceniamy w skali 1 -10 w pięciu obszarach: kreatywność, technika, mentalność, motoryka i taktyka indywidualna. Jeśli piłkarz dostanie ocenę minimum pięć, to jest to znak dla PZPN-u, że warto mu się przyglądać - wyjaśnia Kaleta, w przeszłości m.in. trener Znicza Pruszków.

W obu przypadkach piłka towarzyszyła im przez całe życie. Anglart zaczął trenować w klubie mimo braku zgody rodziców, którzy uważali, że przyniesie to problemy z edukacją, tak jak miało to miejsce z jego starszym bratem. Nie zatrzymało go to jednak od pójścia na trening w wieku siedmiu lat i zapisania się do klubu.

- Rodzice kolegów zabrali mnie na mój pierwszy trening i tak było przez prawie rok. Potem okazało się, że trzeba zapłacić składki, więc musiałem już w końcu powiedzieć rodzicom - opowiada z uśmiechem Anglart.

Swoją piłkarską karierę zakończył w wieku 18 lat. Wtedy występował w czwartej lidze dla GKP Targówka, ale postanowiał obrać nową drogę życiową i zostać trenerem.

Kaleta w wieku siedemnastu lat zadebiutował w seniorach w barwach Ursusa Warszawa w czwartej lidze. W najlepszym okresie swojej kariery reprezentował GLKS Nadarzyn w drugiej lidze.

- Z GLKS-em utrzymaliśmy się w II lidze, ale klub z powodów finansowych postanowił się wycofać z rozgrywek, a następnie zgłosił się do czwartej ligi. W krótkim Wtedy wiedziałem, ze najwyższa pora by obrać ścieżkę trenera - opowiada Kaleta.

Teraz Anglart i Kaleta połączyli siły i współnie pracują w Mobilnej Akademii Młodych Orłów. W ich rękach leży znalezienie piłkarzy, którzy pomogą kiedyś reprezentacji Polski na arenie międzynarodowej.

Oceny i opinię na temat młodych piłkarzy trafiają do Internetowego Systemu Obserwacji i Skautingu PZPN, do którego wgląd mają trenerzy i skauci z różnych regionów. Ma to pomóc w prawidłowej ocenie talentów.

Obecnie w bazie danych znajduje się 900 piłkarzy w wieku 15-21, a rocznie ma wpływać około 1800 raportów. Mobilna Akademia Młodych Orłów ma nie tylko wpłynąć na popularyzację piłki nożnej wśród młodzieży w Polsce, ale również na wychowanie ich w duchu sportu. Pozostaje tylko czekać, aż za kilka lat na murawę wybiegnie 11 piłkarzy, którzy poprowadzą reprezentację Polski do sukcesów.