Mocne zakończenie roku, czyli Runmageddon Siedlce i Finał Ligi Runmageddonu

To będzie prawdziwie sportowy, jesienny weekend z Runmageddonem. Ekstremalny bieg w Siedlcach odbędzie się przy ul. Jana Pawła II 6 na Stadionie Miejskim. Z jednej strony będzie to okazja dla każdego, by poznać smak ekstremalnego biegu z przeszkodami. Z drugiej zaś będą to zawody dla najwytrwalszych Runmageddończyków i biegaczy przeszkodowych, którzy przyjadą do Siedlec, by wystartować w Finale Ligi Runmageddonu oraz w III Mistrzostwach Biegów Przeszkodowych. - Pierwszy raz będziemy w Siedlcach z naszym sportowym wydarzeniem. Mamy nadzieję, że zarazimy ekstremalnym bakcylem mieszkańców Siedlec i okolic. Dołożymy wszelkich starań, by ten event był mocnym zakończeniem sezonu i wyzwolił pozytywną energię zarówno w uczestnikach jak i startujących. - mówi prezes Runmageddonu, Jaro Bieniecki.

Starty dla dzieci i dorosłych

Pierwszego dnia eventu, w sobotę 17 listopada odbędą się serie formuły Intro i Rekrut, a także Runmageddon Kids. Dorośli oraz młodzież po 16 roku życia, za zgodą osobistą rodzica będą mogli spróbować swoich sił w Intro, trzykilometrowym dystansie z minimum 15 przeszkodami, przeznaczonym dla debiutantów oraz w sześciokilometrowej formule Rekrut naszpikowanej ponad 30 przeszkodami. Dystanse dwóch formuł najeżone zostaną niezwykłymi przeszkodami Runmageddonu. Uczestnicy będą mieli okazję pokonać m.in.: „Kratownicę górą”, „Atak Szczytowy”, „Pętlę z belkami”, „Poznańskie Koziołki”. Dzieci w wieku 4-11 lat będą mogły zmierzyć się z jednokilometrową trasą Runmageddonu Kids najeżoną ponad 10 przeszkodami. Wśród dziecięcych konstrukcji staną „Równoważnia”, „Palikowe zasieki”, „Dywan z opon”, „Pionowa ściana”, „Rybacka sieć”, a także nowość - dziecięcy „Multirig”. Tego dnia na starcie pojawią się również nowo wybrani i aktualni samorządowcy, którzy rywalizować będą w II Mistrzostwach Samorządowców.

Finał Ligi Runmageddonu

W dniu 18 listopada odbędzie się Finał Ligi Runmageddonu. Wszyscy uczestnicy tegorocznych edycji Runmageddonu serii Open, którzy pokonali minimum jedną z formuł zaczynając od sześciokilometrowego Rekruta i zdobyli 2 punkty w Lidze Runmageddonu będą mogli stanąć na starcie finałowej edycji ekstremalnego biegu z przeszkodami. Będą mieli też jedyną okazje, by sprawdzić się na przeszkodach zazwyczaj zarezerwowanych dla zawodowych biegaczy z serii Elite na przykład Flying Monkey czy Wariata. Specjalnie na finał zaprojektowany został nowy medal Runmageddonu.

III Mistrzostwa Polski Biegów Przeszkodowych

W Mistrzostwach Polski Biegów Przeszkodowych wystartują najlepsi uczestnicy serii Elite czyli osoby, które pokonują Runmageddon w duchu rywalizacji, ścigając się z innymi zawodnikami i dbając o to by przeszkody pokonać wedle standardów regulaminu Runmageddonu. W III Mistrzostwach Polski Biegów Przeszkodowych wystartować mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które w roku 2018 ukończyły przynajmniej jeden bieg Runmageddon w formule REKRUT, CLASSIC, HARDCORE lub ULTRA zajmując miejsce od 1 do 10 w klasyfikacji Elite Kobiet lub Elite Mężczyzn albo zajmując w tych biegach miejsce od 1 do 3 w klasyfikacji Elite Masters Kobiet lub Elite Masters Mężczyzn.

Każda edycja Runmageddonu przyciąga nie tylko ekstremalnych biegaczy i ciekawe nowych wyzwań osoby, ale także kibiców, którzy dopingują zawodników. Specjalnie dla nich, Organizator przygotuje Miasteczko Kibica, w którym będzie można poznać smak ekstremalnej zabawy. Z jednej strony, będzie można z trybun stadionu śledzić zmagania Runmageddończyków, a z drugiej skorzystać z licznych atrakcji. Kibice będą mogli sprawdzić swoje sportowe umiejętności w strefie Challenge marki Haier, odpocząć na leżakach w Strefie Chillout marki Łomża lub też razem ze swoimi dziećmi pobawić w multimedialnej ciężarówce marki Wawel oraz pełnej atrakcji dla dzieci strefie Renault.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz zapisy dostępne są na stronie: https://www.runmageddon.pl/imprezy/final-ligi-runmageddonu-siedlce-17-11-2018. Zapisy online do udziały w Runmageddonie, Finale oraz Mistrzostwach trwają do czwartku 15 listopada do godziny 14:00. Jednak, osoby, które zdecydują się na start tuż przed eventem będą mogły zapisać się osobiście w Biurze Zawodów.