Modne miejsca w Warszawie. 10 niedawno otwartych miejsc, które zachwyciły warszawiaków! [PRZEGLĄD]

Zamczysko w Puszczy Kampinoskiej. Tajemniczy gród pośród bagien

Puszcza Kampinoska jest pełna miejsc związanych z historią. Położone nieopodal Kampinosu Zamczysko jest pośród nich zabytkiem wyjątkowym. To dobrze zachowany średniowieczny gród. Kto go zamieszkiwał? Co się stało z jego mieszkańcami? Poniżej dalsza część artykułu.