Moje Miasto: Tomasz Zubilewicz pokazuje swoje ulubione miejsca w Warszawie

Tomasz Zubilewicz warszawiakiem jest od pokoleń. Tu mieszkali jego dziadkowie, tu osiedlili się jego rodzice. Stolica jest także jego domem. W niej się wychował, uczył a teraz pracuje, będąc jednym z najbardziej popularnych prezenterów pogody w Polsce.

Zanim rozpoczął karierę na szklanym ekranie, pracował jako nauczyciel geografii oraz katecheta. Codzienne wystąpienia przed uczniami oraz znajomość map, okazały się bezcenne podczas castingu do telewizji. O posadę prezentera pogody Zubilewicz walczył z...aktorem. Wygrał, bo był bardziej naturalny. Kilka lat później przeprowadzono zresztą badanie, które wykazało, że wśród prezenterów pogody, to właśnie pan Tomasz cieszy się największym zaufaniem widzów. Prezenter zaczął więc jeździć po Polsce a efektem tych podróży były napisane przez niego praktyczne przewodniki. Najbardziej popularny to: „Polska na pogodę i niepogodę”.