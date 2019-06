Moje Miasto - Właściciel KSW pokazuje nam swoją osobistą Warszawę

Martin Lewandowski chciał zostać aktorem, w liceum chodził nawet do klasy teatralnej. Aktorstwo porzucił na rzecz ekonomii i muzyki. Jego specjalnością do dziś jest zresztą gra na perkusji. Szef Konfrontacji Sztuk Walki dwa lata spędził w Australii, gdzie wyjechał za miłością. Do kraju wrócił, bo właśnie w Warszawie miała rozpocząć się przygoda jego życia. Pracując w hotelu Marriott jako menedżer do spraw promocji, poznał Macieja Kawulskiego, z którym stworzył KSW.

Na pierwszych galach bywało po 300 osób. Teraz Lewandowski i Kawulski są w stanie przyciągnąć na trybuny nawet 60 tysięcy kibiców. Tak było podczas KSW Colloseum na Stadionie Narodowym. Martin jest człowiekiem ambitnym, stąd kolejne wyzwania. Chce aby MMA pojawiło się na igrzyskach olimpijskich. W realizacji planu ma pomóc MMA Polska, której jest założycielem.

Stowarzyszenie ma organizować turnieje amatorskie oraz powoływać kadrę narodową, która będzie reprezentowała Polskę w turniejach międzypaństwowych. Sen o potędze znów rodzi się w Warszawie.