MON zachęca do zostania żołnierzem. Przez jeden dzień poczujesz się jak w wojsku i porzucasz granatem

- Nie jesteś żołnierzem, ale myślisz o służbie w szeregach Wojska Polskiego? Chcesz sprawdzić swoją kondycję albo zobaczyć jak ćwiczą żołnierze w jednostkach wojskowych? Masz ukończone 18 lat i dobry stan zdrowia? Jeśli tak - to czekamy właśnie na Ciebie - zachęca Ministerstwo Obrony Narodowej, które w wakacje 2019 otwiera bramy koszar dla sympatyków wojska.

Od 13 lipca do 24 sierpnia, w każdą sobotę w wybranych jednostkach wojskowych na terenie całej Polski (rozpiska poniżej) będzie można wstąpić do Wojska Polskiego na jeden dzień w ramach kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. To oznacza wzięcie udziału w zajęciach w terenie, poznawanie sprzętu wojskowego, rywalizację w biegach zespołowych i ćwiczenie rzutu granatem oraz naukę celowania i strzelania z wykorzystaniem urządzeń szkolno–treningowych. Będzie to także okazja do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas dni otwartych WP będzie można dowiedzieć się, ja wygląda oferta edukacyjna wojska m.in. wojskowe uczelnie wyższe, czy najmłodsza placówka edukacyjna, jaką jest Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie.