Monika G. "Esmeralda" trafi do więzienia? Wjechała w mur, pijana i pod wpływem środków odurzających

- W poniedziałek prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie Moniki G. - poinformował portal tvnwarszawa.pl Marcin Saduś rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Monika G. jest poczytalna - psychiatra po wypadku celebrytki

Wcześniej Monikę G. badał psychiatra, by stwierdzić, czy jest ona poczytalna, ponieważ w trakcie śledztwa pojawiły się co do tego wątpliwości. Jak poinformował Marcin Saduś, specjalista uznał, że Monika G. jest w pełni świadoma swoich czynów.

Wypadek Moniki G. Obok bawiły się dziesiątki osób

W czasie, gdy doszło do wypadku, w pobliżu trwała otwarta impreza, ulicę Ząbkowską zamieniono w deptak, a impreza odbywała się pod hasłem "Otwarta Ząbkowska". Monika G., prowadząca Audi A6, miała w chwili wypadku 1,5 promila alkoholu we krwi. Jak wykazało dochodzenie, kobieta znajdowała się również pod wpływem środków odurzających. Monika G. przyznała się do spowodowania wypadku, wyraziła skruchę i chęć dowolnego poddania się karze. Za spowodowanie wypadku Monice G. grożą dwa lata więzienia.

Po wypadku na "Esmeraldę" wylała się fala hejtu. W obronie siostry stanęła Magdalena Godlewska, która w rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że jej siostra zmaga się z depresją oraz że zdarzyła się jej próba samobójcza.

