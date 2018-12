Mordor gotowy na zieloną rewolucję. Zagłębie biurowe na Mokotowie zyska nowe życie

Życie w mokotowskim zagłębiu biurowym ma swój niezmienny od lat cykl. Od poniedziałku do piątku każdego ranka przyjeżdża tutaj do pracy ok. 100 tys. osób. W godz. 16-18 pracownicy odjeżdżają do mieszkań położonych w innych dzielnicach, a okolice ulic Domaniewskiej, Postępu, Suwak i Konstruktorskiej pustoszeją.

Pojawiają się na nich jedynie mieszkańcy okolicznych osiedli, a deweloperzy dbają o to, żeby każdy centymetr słynnego Mordoru został dobrze zagospodarowany. Bloków wyrasta tutaj coraz więcej, a inwestorzy mają nadzieję, że bliska odległość do pracy skusi do zakupu lub wynajmu mieszkań. Problem w tym, że poza blokami oraz szklanymi biurowcami, dzieje się tutaj niewiele. Okoliczne restauracje pracują zwykle do godz. 15, szybciej zamykane są także sklepy spożywcze czy apteki. Wszystko dostosowane jest biurowego rytmu pracowników tutejszych firm.

Na początku grudnia w niedawno otwartym Pawilonie Zodiak odbyło się spotkanie w sprawie potencjalnych zmian na Mordorze. Mają one polegać przede wszystkim na zazielenieniu tego miejsca. W spotkaniu brali udział reprezentanci stołecznego Zarządu Zieleni, Biura Rozwoju Gospodarczego, właścicieli sąsiadujących budynków oraz dzielnicy. Wszyscy do zmian nastawieni są bardzo entuzjastycznie, ale to właśnie od nowych władz Mokotowa zależeć będzie najwięcej. W spotkaniu brało także udział stowarzyszenie Lepszy Służewiec.