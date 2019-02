"Mordor na Domaniewskiej". Parkowanie na Mokotowie według Straży Miejskiej. Mamy oficjalne statystyki

Straż Miejska w "Mordorze na Domaniewskiej" to codzienny widok. Pojazdy strażników potrafią się pojawiać tutaj kilka razy w miesiącu, a mandaty za niepoprawne parkowanie czy odholowywanie auta w tym rejonie - nie są widokiem nadzwyczajnym. Poprosiliśmy władze o odrobinę statystyk i podsumowanie ich działań w 2018 roku.

Straż Miejska w swoim opracowaniu wzięła pod uwagę następujące ulice:

Konstruktorska 3, 4, 5, 5a, 8, i 11,

Domaniewska 2, 4, 44, 44a i 50,

Postępu 5, 22, 25,

Suwak 13, 13a.

- Na pierwszy plan wyłania się stopień aktywności mieszkańców w walce z nieprawidłowym parkowaniem. W 2018 roku mieszkańcy zgłosili do nas 46 przypadków dotyczących tych nieprawidłowości - informują strażnicy.

"Mordor". Parkowanie na Mokotowie wg Straży Miejskiej

W 2018 roku funkcjonariusze nałożyli 8 mandatów, 4 razy zastosowali środki oddziaływania wychowawczego. Ponadto wydali 2 dyspozycje usunięcia pojazdów z drogi na koszt właściciela. A przynajmniej tak wynika z ich statystyk, które otrzymaliśmy. - Na uwagę zasługuje fakt, że w większości w chwili interwencji strażników przy nieprawidłowo zaparkowanym pojeździe nie ma kierującego. Jednym z narzędzi funkcjonariuszy do egzekwowania prawa jest tzw. procedura „foto”. We wskazanym rejonie strażnicy zastosowali 95 procedur. W takim przypadku funkcjonariusz wszczyna czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie, zmierzające do ukarania sprawcy pod jego nieobecność. Jest to notatka urzędowa sporządzona przez strażnika oraz dokumentacja fotograficzna z miejsca zdarzenia. Następnie właściciel pojazdu otrzymuje od straży miejskiej korespondencję dotyczącą wszczętych czynności - podkreślają funkcjonariusze.

Masz mandat, ale nie masz informacji za szybą

Od pewnego czasu Straż Miejska nie musi zostawiać mandatów za nasza szybą (a my nie możemy go wyrzucić i udawać, że nic nie otrzymaliśmy). Teraz informację o złamaniu prawa otrzymamy drogą listowną do domu. Co zrobić, jeśli w skrzynce znajdziemy taką korespondencję? Z wezwaniem trzeba zgłosić się we wskazanym oddziale straży miejskiej w celu rozliczenia wykroczenia.

Liczba zgłoszeń od mieszkańców rośnie z roku na rok i to w sposób znaczący. Obecnie z całego miasta co 2 minuty wpływa do straży zgłoszenie dotyczące nieprawidłowego parkowania - dodaje biuro prasowe Straży Miejskiej.

