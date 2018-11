„Mordor” pustoszeje? Co piąte biuro jest puste. Inwestorzy przenoszą się na Wolę

„Mordor” pustoszeje?

„Mordor”, czyli biurowe zagłębie na Służewcu to symbol polskiego dzikiego kapitalizmu. Budowane naprędce, bez konkretnego planu, odgrodzone i źle skomunikowane. Mimo tego wciąż pracuje tu sto tysięcy osób. To więcej niż w rejonie tzw. Zachodniego Centrum skupionego wokół ronda Daszyńskiego. Powoli widać już jednak zmęczenie wielu korporacji budynkami w okolicach ul. Domaniewskiej.

Firmy przenoszą się na Wolę (Zachodnie Centrum), albo do nowoczesnych biur budowanych w rewitalizowanych przestrzeniach łączących pracę z rozrywką np. Koneser, Elektrownia Powiśle, Norblin. Odbija się to także na wskaźniku pustych biur.

Prawie co piąte biuro jest puste

- Wskaźnik pustostanów na koniec września 2018 r. na Służewcu wynosił 18,6%, ale obniżył się o 60 punktów bazowych porównując z tym samym okresem poprzedniego roku – tłumaczy nam Wioleta Wojtczak, dyrektorka działu badań i analiz, Savills.

Deweloperzy już nie chcą w „Mordorze” budować biur. Najemcy coraz mniej łaskawym okiem patrzą na biura w tym rejonie. Co ciekawe, na Służewcu rozwija się branża mieszkaniowa. Kilka lat temu od dużego projektu „Nowy Mokotów” zaczęło Echo Investment, teraz przy samej Domaniewskiej bloki stawia Okam, a w okolicy także Murapol i Dom Development. Budują się też hotele, których do tej pory brakowało. W sumie w pięciu hotelach (z czego jeden został już oddany) znajdzie się ok. tysiąca pokoi. Wciąż w okolicy brakuje jednak restauracji, sklepów, a także miejsc otwartych po godz. 17, gdy pracownicy – w sporych korkach – wydostają się do innych części miasta. Nie wspominając już o komunikacji miejskiej.

Wola nowym, lepszym „Mordorem”?

„Mordor” to oczywiście określenie negatywne, odwołujące się do krainy z Władcy Pierścieni. Nazwa miała uwypuklić problemy z komunikacją miejską i chaotyczną zabudową biurową. Alternatywą ma być Wola, czyli Zachodnie Centrum.

W okolicach ronda Daszyńskiego już teraz jest ok. 650 tys. m kw. powierzchni. W sumie, za cztery lata, wszystkie stawiane tu biurowce będą oferować aż milion m kw. przestrzeni najmu. Będzie to niewiele mniej niż na Służewcu (1,3 mln). Jednak według założeń na Woli już w 2021 roku będzie pracowało więcej osób niż w „Mordorze” – szacuje się, że 115 tys. osób.

- Rejon Zachodniego Centrum, czyli okolice ronda Daszyńskiego charakteryzuje się zdecydowanie niższym wskaźnikiem pustostanów, który na koniec września osiągnął poziom 4,3% (obniżenie o 1,6 punktu procentowego rok-do-roku) – podaje Wioleta Wojtczak. Dodaje przy tym, że aż 56% nowych biur powstaje właśnie w tym rejonie.