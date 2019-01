Moschino H&M [CENY, MODELE] Zobacz, co i za ile kupisz 8 listopada w Warszawie

Moschino H&M - Znana sieciówka raz do roku przygotowuje dla swoich klientów coś wyjątkowego - zaprasza do współpracy znanych, światowych projektantów. Dzięki temu każdy z nas zyskuje możliwość zakupu ubrania od wybitnego projektanta w przystępnej cenie. W tym roku do współpracy przystąpił włoski dom mody Moschino. Przygotowaliśmy przegląd zarówno damskich, jak i męskich ubrań wraz z cenami. Wszystkie te rzeczy będą do kupienia w Warszawie w H&M przy ulicy Marszałkowskiej od 8 listopada 2018. Kliknij w pierwsze zdjęcie, by przejść do galerii i sprawdzić, co i za ile będzie można kupić w ramach kolekcji Moschino[Tv] H&M.