Moschino H&M w Warszawie. Gdzie, kiedy i za ile kupimy ekskluzywne ubrania włoskiej marki? [ZDJĘCIA]

Już od 2004 roku H&M współpracuje z najwybitniejszymi projektantami. Do tej pory dla H&M kolekcję stworzyli już m.in. Karl Lagerfeld, Isabel Marant, KENZO, Versace czy też Balmain. Tym razem zobaczymy kolaborację HM i Moschino. Jeremy Scott, wraz - z jego, jak on sam nazywa, muzą - Gigi Hadid, przygotowali dla nas coś specjalnego. Efekty ich pracy możecie zobaczyć chociażby tutaj:

Moschino - kim jest Jeremy Scott, autor projektów?

Jeremy Scott jest dyrektorem artystycznym marki Moschino od 2013 roku. Swoją karierę rozpoczął już pod koniec lat 90., gdzie pokazywał swoje pierwsze, odważne projekty podczas Paris Fashion Week. Wówczas zyskał wielu fanów, ale pojawił się także z wieloma krytycznymi opiniami na temat jego twórczości. Wiele osób twierdziło wręcz, że "tych ubrań nie da się nosić". Jeremy jednak nie poddał się i zawsze podążał swoją, modową i oryginalną ścieżką, aż w końcu udało mu się uzyskać tytuł "najbardziej odważnego projektanta pop kultury" czy "ostatniego buntownika mody". Jego projekty często są mocno ekstrawaganckie. To też będzie dało się odczuć od 8 listopada w H&M. W kolekcji zaprojektowanej dla sieciówki zobaczymy mnóstwo złota, odważne kolory inspirowane modą lat 90., luźne kroje, a także bardzo kontrowersyjne dodatki, jak na przykład kolczyki w kształcie opakowań na prezerwatywy.

Dla mnie moda to komunikacja. W ten sposób komunikuję się ze światem i dzielę się tym, co aktualnie przyszło mi do głowy - powiedział Jeremy Scott w wywiadzie dla H&M

Jeremy Scott "w pigułce":

Ulubiona postać z bajki: "M-i-c-k-e-y M-o-u-s-e. To jest ikona. Jej miny, nastroje i wygląd sprawiają, że od razu wiesz, że to Micky. Ta postać opanowała cały świat. Widzisz te uszy i wiesz, że to Mickey. ""

Film do obejrzenia jeszcze raz: "Hannah Montana".

Ulubiona przekąska: "Annie’s Organic Cheddar Snack Mix. Mogę to pożreć w całości."

Profile na Instagramie, które trzeba obserwować wg Jeremy'ego: "@overheardla, @madonna, bo jest królową i @moschino, oczywiście."

Ulubieni celebryci: "Trevor Noah, Cardi B, Amy Schumer."

(źródło: H&M: Kolaboracja Moschino i H&M)

Tu kupisz kolekcję Moschino H&M od 8 listopada w Warszawie: