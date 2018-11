Moschino x H&M. Bitwa o modne włoskie ubrania w sieciówce. W kolejce stali od rana [ZDJĘCIA] [WIDEO]

Moschino x H&M. Bitwa o ubrania

Od samego rana, przy Domach Towarowych Centrum, ustawiała się długa kolejka. Łowcy okazji i mody premium (w niezwykle przystępnej cenie) czekali na otwarcie drzwi sztandarowego salonu marki H&M w Warszawie. To nie pierwszy raz, gdy szwedzka sieciówka zaprasza do współpracy znane marki premium. Zawsze schemat wygląda podobnie. Długo przed otwarciem ustawia się kolejka, a gdy rozsuną się drzwi do sklepu wszyscy przepychają się i wbiegają, by złapać jak najwięcej. Dla siebie, ale przede wszystkim... na handel.