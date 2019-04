Most kolejowy przy Cytadeli został już prawie rozebrany. To inwestycja za 75 milionów złotych

To pierwszy w stolicy most kolejowy, który stał się fragmentem linii obwodowej, która powstała na północ od Mostu Kierbedzia, tuż przy samych zabudowaniach ufortyfikowanej Cytadeli. Jego projektantem był Tadeusz Chrzanowski, a budowę wykonała znana warszawska firma Lilpop, Rau i Lowenstein.

Przeprawę wykonano według konstrukcji amerykańskiej - tj. był to obiekt dwupoziomowy, kolejowo-drogowy. Górą biegły tory kolejowe, a poziom dolny był przeznaczony do ruchu pieszego i kołowego. Piętro dolne początkowo przeznaczone było tylko dla ruchu wojskowego, z czasem jednak dopuszczono tam ruch cywilny.

Most miał duże znaczenie gospodarcze dla Warszawy. Przyczynił się w dużej mierze do procesu uprzemysłowienia prawobrzeżnej części miasta poprzez dostarczanie do tamtejszych fabryk dużych ilości surowców i węgla z Zagłębia Dąbrowskiego.