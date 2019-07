Motel One otwarty. 333 luksusowe pokoje Chopinem podszyte. To pierwszy hotel tej sieci w Polsce

Za recepcją Mariusz Libel stworzył mural Chopina składający się z nut i obrysu miasta. W długim holu na parterze jest też druga praca artysty – syrena na tle herbu miasta. Warszawskie elementy (nawiązujące do kompozytora) znajdują się w każdym z 333 pokoi, nad łóżkiem.

Pierwszy w Polsce Motel One otworzył się na Tamce. Dawniej była tam fabryka, później dość szpetny budynek. Dziś na jego miejscu wyrósł jedenastopiętrowy hotel. Stoi naprzeciw Muzeum Chopina. I na tym zainteresowanie naszym najsłynniejszym kompozytorem się nie kończy.

Chopin obecny jest przy recepcji i w każdym z pokoi. W lobby znajdziemy nawet kanapę przypominającą klawisze fortepianu. Obok w barze – w którym podobno jest aż 36 rodzajów ginu – na ścianie powieszono wielkie nuty. W sali konferencyjną są nie tylko nuty, ale także podobizny Chopina wyświetlone niczym w galerii sztuki. Aż strach pomyśleć co by się stało, gdyby trafiła tu osoba nieznająca świetnego kompozytora lub – o zgrozo – nieszanująca jego twórczości.

- Ulica Tamka w Warszawie to jedno z najbardziej tętniących życiem miejsc w mieście, jest blisko Instytutu Fryderyka Chopina, Traktu Królewskiego, Wisły i Starego Miasta, które codziennie odwiedzają tysiące turystów i mieszkańców – mówi Dieter Müller, prezes i założyciel Grupy Motel One. - Widząc ten ogromny potencjał zauważyliśmy, że możemy zaproponować na polskim rynku produkt, który się wyróżnia. Doskonała lokalizacja w centrum, wysokiej jakości design oraz stałe ceny to nasze główne atuty, które wzmocnią naszą obecność w stolicy i pozwolą nam zbudować silną pozycję – dodaje.

Motel One przy Tamce jest Chopinem podszyty. Poza tym warto zauważyć, że w sieci uznawanej za budżetową, możemy liczyć na odrobinę luksusu. W pokojach pościel wykonana jest z egipskiej bawełny, w lobby eleganckie meble, a w barze szeroki wybór drinków.