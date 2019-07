Motel Subaru - wyjątkowy motel w Warszawie

Doskonała lokalizacja motelu

Motel Subaru zlokalizowany jest przy Alei Krakowskiej, dokładnie 2,2 km od Lotniska Chopina w Warszawie na Okęciu. Taka bliskość motelu od lotniska sprawia, że podróżni nie muszą obawiać się korków na trasie, lecz mogą spokojnie czekać na swój lot w zaciszu pokoju lub korzystając z innych atrakcji Motelu Subaru.

Doskonała komunikacja sprawia, że dojazd z motelu do centrum miasta oraz innych ważniejszych punktów dla miejscowych i turystów jest prosty i szybki. Jeżeli masz trochę więcej czasu, w zasięgu znajdują się między innymi Pola Mokotowskie, Pałac Kultury i Nauki, Krakowskie Przedmieście, a także liczne sklepy i restauracje. Ponadto przy motelu znajduje się prywatny, darmowy parking dla wszystkich Gości, który jest dostępny przez całą dobę i nie wymaga wcześniejszego rezerwowania miejsca parkingowego.

Komfortowe pokoje i apartamenty

Największym atutem Motelu Subaru są komfortowe, świetnie wyposażone pokoje i apartamenty. Apartament składa się z przestronnej sypialni i salonu. W sypialni znajduje się wygodne łóżko, a w salonie biurko z krzesłem, duża szafa bądź garderoba oraz stolik i sofa. Poza tym pokoje posiadają ogrzewanie i wentylację oraz balkon.

Wystrój wnętrz utrzymany w jasnych, pastelowych kolorach, sprzyja wypoczynkowi. Pokoje sprzątane są codziennie, bez względu na długość pobytu. Chociaż motel znajduje się blisko lotniska i ważniejszych dróg, panuje w nim spokój. Nocując w Motelu Subaru, mamy więc gwarancję ciszy i spokoju, wygody i pełnego relaksu. To miejsce, w którym warto zatrzymać się nie tylko na jedną noc, ale także w czasie dłuższego pobytu w Warszawie z całą rodziną.

Profesjonalna obsługa dostępna przez całą dobę

W naszym motelu do dyspozycji Gości oddano recepcję działającą całą dobę. Można spotkać tam profesjonalnych, życzliwych i pomocnych ludzi, którzy spełnią każde oczekiwanie, odpowiedzą na każde pytanie i rozwieją każdą wątpliwość. Jedną z usług recepcji jest budzenie na życzenie o konkretnej godzinie, poza tym można liczyć na rozwiązanie innych kwestii, na przykład dostawienie dodatkowych łóżek, zmianę pościeli czy ręczników czy spełnienie innych, indywidualnych zamówień.

Obsługa hotelu traktuje wszystkich Gości jednakowo, starając się spełnić każde życzenie, bez względu na pochodzenie, język i potrzeby. Zależy nam, byście czuli się Państwo u nas swobodnie i miło, jak w domu!

Restauracja z tradycyjną polską kuchnią

Trudno wyobrazić sobie nocleg w motelu bez smacznego, pożywnego posiłku, a więc bez wizyty w motelowej restauracji. W Motelu Subaru znajduje się restauracja serwująca tradycyjne dania kuchni polskiej. Wszystkie dania przygotowywane są na bieżąco, wyłącznie ze świeżych produktów. Stylowa restauracja wraz z barem posiada bogatą ofertę gastronomiczną, w tym możliwość skorzystania z pysznego śniadania kontynentalnego bez dodatkowych opłat.

Każdego poranka bufet serwuje pyszne, sycące śniadanie składające się z różnych dodatków, dzięki czemu każdy Gość może stworzyć swój własny, idealny posiłek. Po południu (od godziny 17:00) serwowane są natomiast obiadokolacje z myślą o głodnych podróżnych, którzy zatrzymają się w motelu na noc.

Jak przystało na motel, w którym głównym nurtem aranżacyjnym są samochody marki Subaru, również restauracja i bar składa się z drewnianych elementów z dodatkiem lśniących części samochodowych. Taki wystrój tworzy niepowtarzalny klimat i sprawia, że każdy Gość z przyjemnością odwiedza restaurację.

Chillout Room dla spragnionych relaksu

Dla osób, które w szczególności potrzebują wyciszenia i relaksu lub po prostu miejsca, w którym będą mogli w spokoju porozmawiać czy zatopić się w lekturze ulubionej książki, przygotowano w motelu specjalną strefę relaksu Chillout Room. Strefa ta została wyposażona w wygodne kanapy, telewizor z dostępem do satelity, dostęp do sieci Wi-Fi oraz klimatyczne oświetlenie w postaci lampek i świec.

Chollout Room to idealne miejsce, by spróbować rozgrzewającej herbaty lub aromatycznej kawy, załatwić bieżące sprawy, na przykład sprawdzić e-mail, opłacić rachunki czy popracować na laptopie, lub też obejrzeć telewizor w czasie oczekiwania na samolot. Zamiast znosić gwar panujący w poczekalni lotniska, o wiele lepiej zrelaksować się w Chillout Room’ie w naszym motelu.

Motel Subaru – miejsce, w którym warto się zatrzymać

Motel Subaru to bez wątpienia wyjątkowe miejsce noclegowe na mapie Warszawy. Jego wyposażenie, oferta i klimat panujący we wnętrzu ma służyć przede wszystkim relaksowi i wyciszeniu. To niezwykłe miejsce, w którym można poczuć się bezpiecznie i domowo, mimo bycia w długiej podróży.

Jednocześnie doskonała lokalizacja sprawia, że to idealne miejsce do nocowania dla każdego, kto podróżuje samolotem, ale nie chce spędzić wielu godzin w oczekiwaniu na lot na zatłoczonym i głośnym lotnisku. Restauracja serwująca przepyszne i świeże dania polskiej kuchni przyciągnie każdego głodnego podróżnika, który nie chce stołować się w fast food’ach, lecz posilić pożywnym, ciepłym i smacznym obiadem.

Chillout Room przygotowany z myślą o Gościach ceniących sobie spokój pozwoli na odprężenie w oczekiwaniu na samolot, mogąc wykorzystać dobrze czas na wypicie pysznej kawy czy sprawdzenie elektronicznej korespondencji. I wreszcie nasze apartamenty z balkonem i wygodnym łóżkiem, które pozwolą wypocząć po wielogodzinnej podróży i nabrać nowych sił przed dalszą trasą.

To rzeczywiście wyjątkowe, magiczne miejsce, w którym warto się zatrzymać. Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej o naszej ofercie lub zarezerwować pokój on-line, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej MotelSubaru.pl.