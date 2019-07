Motylarnia Warszawa. W Galerii Północnej zobaczycie kilkadziesiąt pięknych i egzotycznych motyli. Jedyne takie miejsce w stolicy

Kto z nas nie marzy o egzotycznych podróżach? Spacerach szlakiem lasów tropikalnych, pełnych rajskich ptaków, kolorowych motyli i bujnej roślinności? Teraz będziecie to mieć prawie na wyciągnięcie ręki. W sobotę 13 lipca w Galerii Północnej zostanie Otwarta Motylarnia.

Motylarnia Warszawa. Barwy świat owadów

Jedyna w Warszawie i jedyna na Mazowszu Motylarnia mieści się w Galerii Północnej. Na pierwszym piętrze możecie zobaczyć kilkadziesiąt egzotycznych motyli, które zaskoczą Was zarówno swoimi barwami, jak i niespotykanym rozmiarem – rozpiętość skrzydeł niektórych motyli osiągnie nawet do 20 cm! Wśród kolorowych owadów będzie aż 10 gatunków z rożnych zakątków świata - głównie z Ameryki Południowej, Azji Południowo - Wschodniej, a także z Australii czy Afryki. Motylarnia będzie mieć specjalnie utrzymywane warunki jeśli chodzi o temperaturę oraz wilgotność powietrza, znajdować się tam będzie najbardziej zbliżona do ich naturalnego środowiska roślinność m.in.: fikusy, beniaminy, draceny, paprocie czy pnącza.