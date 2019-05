Mozaiki, Warszawa. Kolorowa, długa na pięć metrów kompozycja ukryta w Wawrze [ZDJĘCIA]

Kolorową, długą na pięć metrów kompozycję, zaprojektowała rzeźbiarka Domicella Bożekowska, osobiście wypalając ceramikę do swojej pracy.

Imponujących rozmiarów mozaika nawiązuje tematycznie do działalności spółdzielni, produkującej głównie wyroby z lateksu naturalnego m.in. kaczuszki kąpielowe, smoczki, czepki, rękawice, dętki do rowerów, zabawki gumowe czy zakraplacze do oczu - czytamy na stronie Gazety Wawerskiej.