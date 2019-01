Mróz w Warszawie i na Mazowszu. Spore utrudnienia dla kierowców. Wszystkiemu winna Angela i Donald

Mróz w Warszawie potrwa do soboty

Nocne przymrozki mogą spowodować trudne warunki na drogach. Zamarzający deszcz sprawi, że ślizgać będą się nie tylko piesi, ale i kierowcy. Na wszystkich mieszkańców Mazowsza (i Warszawy) czekają zaś mrozy dochodzące do -17 stopni.

Za gwałtowną zmianę pogody mają być odpowiedzialne dwa ośrodki baryczne: wyż Angela znad Europy Zachodniej i niż Donald znad Skandynawii. Nagłe pogorszenie pogody może także powodować porywisty wiatr (do 70 km/h). Pojawią się także zawieje i zamiecie śnieżne.Kolejny tydzień ma jednak przynieść poprawę pogody na terenie całego kraju. Już w sobotę temperatura (także w Warszawie) ma wzrosnąć.

Ostrzeżenie w sprawie zmian pogodowych wydał IMGW, ale o trudnych warunkach na obszarze Europy mówią także inni.

Dlaczego Angela i Donald?

Choć trudno w to uwierzyć, politycznie brzmiące nazwy mas powietrza zostały nadane przez przypadek. Od dłuższego już czasu wyże otrzymują imiona żeńskie, a niże męskie. Imiona przyznawane są w kolejności alfabetycznej. Można więc powiedzieć, że Angela i Donald nad Europą to zrządzenie losu. Angela przychodzi do Polski z zachodu, a Donald z północy.