MSI GF63 - wydajny i ultramobilny laptop dla graczy

MSI GF63 to laptop nowej generacji, zaprezentowany po raz pierwszy podczas targów Computex 2018. MSI udowadnia, że urządzenia dla graczy mogą być wykonane w sposób elegancki. Czarna obudowa ze szczotkowanego aluminium czyni notebooka MSI GF63 jednym z najładniejszych, o ile nie najładniejszym z laptopów dla graczy, dostępnych w cenie poniżej 4000 złotych. Uroku zdecydowanie dodaje podświetlane, czerwone logo MSI na pokrywie. Ten sprzęt ma charakter! Konstrukcja ma zaledwie 21.7 mm grubości i waży jedyne 1.86 kg.

Uwagę błyskawicznie przykuwa 15.6-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1920x1080 pikseli z niezwykle cienkimi ramkami. Do takich fajerwerków producenci laptopów dla graczy nas nie przyzwyczaili, a już na pewno nie w przypadku urządzeń sprzedawanych w tak atrakcyjnej cenie. Podoba nam się ten nowy trend! Dzięki zastosowaniu tak niewielkich ramek udało się znacząco odchudzić całą obudowę. Nowy notebook MSI przypomina teraz raczej laptopy z lubianej i nieco droższej serii Stealth.

O wydajność MSI GF63, w zależności od wybranej konfiguracji, dbają sześciordzeniowe procesory Intel Core i5 i Core i7 8. generacji oraz układy graficzne NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti i GTX 1050. Niezależnie od wybranej konfiguracji, laptopy poradzą sobie z płynnym wyświetlaniem obrazu w najnowszych tytułach, w co najmniej średnich ustawieniach graficznych. W popularne gry pokroju Fortnite, Overwatch lub Counter-Strike: Global Offensive bez problemu zagramy w najwyższych detalach. Maksimum wydajności ze sprzętu pozwala wyciskać tryb Exclusive Gaming Mode, nadający priorytet grom. Dostępny jest z poziomu darmowego oprogramowania MSI Dragon Center.

Gracze, którzy marzą o karierze streamera lub YouTubera powinni rozważyć zakup wersji z procesorem Intel Core i7-8750H, który jeszcze lepiej od Core i5 poradzi sobie z renderowaniem materiałów wideo. Każdy natomiast powinien docenić obecność nawet 32 GB pamięci RAM DDR4 i możliwość skorzystania z dysku SSD. Ten znacząco usprawnia czas wczytywania systemu i doczytywania poziomów w grach.

Laptopa wyposażono w naprawdę wygodną, podświetlaną na czerwono klawiaturę od Steelseries. Przyciski są należycie wyprofilowane i wyczuwalnie klikają pod palcami, minimalizując tym samym ryzyko "missclicków" do minimum. Kolejną z niespodzianek jest zaskakująco donośny i przyjemnie grający system audio. Wbudowany wzmacniacz o technologie Nahimic 3 oraz Audio Boost dbają o to, aby laptopa można było używać nie tylko do gier, ale także choćby oglądania filmów w większym gronie znajomych. Zaawansowani użytkownicy zrobią z pewnością dobry użytek z rozbudowanego panelu sterowania, z niezłym equalizerem.

Naprawdę pozytywne wrażenie robi czas pracy laptopa na baterii. Producent obiecuje ponad 7 godzin działania urządzenia, bez konieczności podpinania go do gniazdka sieciowego. W zależności od konfiguracji oraz wykonywanych działań, do tego wyniku można się zbliżyć. Oczywiście mowa tu raczej o użytkowaniu polegającym na przeglądaniu zasobów sieci, oglądaniu filmów lub pisaniu pracy domowej, przy obniżonej jasności ekranu. Tak czy siak, wyniki są naprawdę dobre!

Nareszcie nastały czasy, w których gamingowy laptop nie musi wyglądać „odpustowo”. MSI GF63 to lekkie, zgrabne i szalenie piękne narzędzie, umożliwiające wirtualną rozgrywkę w najlepszym wydaniu. Czas pracy na baterii momentami zdumiewa, jakość wykonania nie pozostawia absolutnie niczego do życzenia, a wydajność z pewnością usatysfakcjonuje graczy poszukujących laptopa do gier w dobrej cenie!

Warto w tym momencie wspomnieć o trwającej jeszcze do 30 września 2018 roku promocji o nazwie Smocza Paka. Zakup laptopa MSI GF63 premiowany jest zestawem o wartości 270 złotych, w skład którego wchodzą gamingowa myszka, podkładka pod myszkę i brelok ze smokiem. Akcją promocyjną objęto także zakup laptopów MSI z serii GT, GS, GE, GV, GP oraz GL.

Więcej szczegółów uzyskacie pod adresem: http://promocje.msi.com/promotions/smocza-paka/

Mocne strony MSI GF63:

* fenomenalny wygląd

* wysoka jakość wykonania

* lekka, smukła konstrukcja

* wydajność, która usatysfakcjonuje większość graczy

* niezwykle atrakcyjna cena

* wygodna, podświetlana klawiatura