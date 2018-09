Msza Rossiniego zabrzmi w kościele Seminaryjnym [PATRONAT]

"W czterech częściach, przy akompaniamencie dwóch fortepianów i jednej fisharmonii, skomponowana dla mojego pobytu w Passy. Dwunastu śpiewaków trzech płci, mężczyzn, kobiet i kastratów, wystarczy do jej wykonania. To znaczy ośmiu do chóru, czterech solistów, w sumie dwunastu cherubinów: niech mi bóg wybaczy to porównanie. Dwunastu jest apostołów na sławnym fresku Leonarda zwanym Wieczerzą, któż by powiedział! Wśród Twoich uczniów kilku się myli! Ale nie obawiaj się, Panie, obiecuję, że nie będzie Judasza na mojej wieczerzy i że moi będą śpiewać poprawnie i z miłością Twą chwałę, a ten mały utwór jest, niestety, ostatnim grzechem mej starości" - tak pisał 1863 Gioacchino Rossini w Passy o swoim utworze.

W poniedziałek 17 września, z okazji 150 rocznicy śmierci włoskiego kompozytora Gioacchino Rossiniego w kościele Seminaryjnym w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 52/54 odbędzie się uroczysty koncert „ Petite Messe Solennelle „ ( Mała Msza Uroczysta) Gioacchino Rossiniego w wykonaniu znakomitych polskich i włoskich artystów :

Marta Boberska - sopran

Izabela Kopeć – mezzosopran

Francesco Malapena – tenor

Robert Gierlach – baryton

Ewa Pelwecka – fortepian

Piotr Wilczyński - fisharmonia

Massimiliano Caldi - dyrygent

Chór Kameralny Ad Libitum – pod kierownictwem Izabelli Zieleckiej – Panek.

Izabela Kopeć to śpiewaczka, mezzosopranistka, wokalistka. Jest też kompozytorem i producentem muzycznym.