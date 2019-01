Msza św. w intencji Pawła Adamowicza w archikatedrze warszawskiej [ZDJĘCIA]

Przed mszą, od godz. 18, na placu Defilad i w pobliżu placu Piłsudskiego mieszkańcy Warszawy zapalali znicze i świece oraz gromadzili się, by solidaryzować się z bliskimi zmarłego tragicznie Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, a także mieszkańcami Gdańska.

Przypomnijmy, że do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, podczas gdańskiego zwieńczenia finału WOŚP. W trakcie tradycyjnego "Światełka do Nieba", na scenę wtargnął 27-letni Stefan W., który rzucił się z nożem na Prezydenta Adamowicza. Po zadaniu kilku ciosów, 27-latek paradował na scenie z ostrym narzędziem, opowiedział o motywach swojego czynu do mikrofonu, a następnie położył się na ziemi, oczekując na aresztowanie. Adamowicz zmarł dzień później w szpitalu.

Wideo z marszu milczenia w Warszawie: