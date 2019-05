Mszczonów oazą biznesu? W mieście powstanie gigantyczny magazyn. To nie jedyna taka inwestycja

Kolejny magazyn pojawi się w parku P3 w Mszczonowie. Ponad 58 tys. mkw. powierzchni wynajmie PepsiCo. Dla firmy będzie to największy magazyn na Polskę, dodatkowo połączony z przestrzenią biurową.

- Magazyn dla PepsiCo będzie miał niestandardową wysokość 12 metrów, a klasa ogniowa obiektu wyniesie powyżej 4,000 MJ - mówi Piotr Bzowski z P3 Logistic Parks. Cały kompleks P4 rozrośnie się do 220 tys. mkw. powierzchni. Będzie to jedna z większych przestrzeni tego typu na terenie Polski.

- Bardzo się cieszę, że Mszczonów jest atrakcyjną lokalizacją dla coraz większego grona inwestorów i że w ich przyciąganiu wspierają nas takie firmy jak P3. Dzięki temu gmina może się dynamicznie rozwijać i jest dobrym miejscem zarówno do pracy, jak i życia - mówi Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa

Mszczonów oazą biznesu?

P3 to nie jedyna wielka inwestycja na terenie gminy Mszczonów. Od kilku lat działają tutaj termy oraz cały kompleks basenowy. Obecnie budowany jest Deep Spot, czyli najgłębszy basen w Europie - 45 metrów głębokości

Pod koniec roku otwarty zostanie również Park of Poland, czyli jeden z największych w Europie kompleksów ze zjeżdżalniami, basenami, tropikalną wyspą i saunami.(Szczegóły inwestycji tutaj). Dwa lata temu Mooky Greidinger z Global City, które jest inwestorem Park of Poland, zdradził nam kolejne plany firmy dotyczące okolic Mszczonowa. Zapowiedział stworzenie centrum biurowego podobnego do Doliny Krzemowej. Wcześniej mają powstać hotele (budowa już trwa), centra konferencyjne oraz wesołe miasteczko.