Mural dla Puszczy Białowieskiej. Nad Wisłą powstało wyjątkowe dzieło ku czci obrońców lasu

Mural dla Puszczy Białowieskiej

Mamy kolejny mural w Warszawie, ale tym razem pełni on dodatkową, bardzo ważną rolę. Powstał po to, aby uhonorować wszystkie osoby, które walczyły przeciwko wycince drzew w Puszczy Białowieskiej. Tych, którzy byli na miejscu i protestowali, ale też wszystkich biorących udział w marszach, podpisujących petycję i wspierających wszelkie puszczańskie działania. Mural pokrył jeden z filarów mostu Świętokrzyskiego, po praskiej stronie Wisły. - Jest to cząstka Puszczy w Warszawie. Artyści namalowali jej mieszkańców oraz bujną roślinność tego wyjątkowego miejsca - mówią aktywiści.