Mural kory w wiosennej odsłonie. W zielonych barwach wygląda rewelacyjnie! [ZDJĘCIA]

Mural z twarzą Kory podziwiać można przy ul. Nowy Świat 18/20. Oficjalne odsłonięcie odbyło się w styczniu 2019 roku. Jest to dzieło autorstwa Bruna Althamera. Co ciekawe, mural zmienia się razem z porami roku. Wszystko za sprawą kasztanowca, który rośnie tuż obok. Został on wkomponowany w grafikę i w zależności od perspektywy, przedstawia rozwiane włosy artystki.

Zobacz jak wygląda mural kory w wiosennym wydaniu: