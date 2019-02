Mural na Targowej. Projekt znanego na cały świat warszawskiego artysty

Mural na Targowej to najnowsze dzieło Piotra Młodożeńca

Autorem muralu, który pojawił się na budynku przy Targowej 15 jest Piotr Młodożeniec. Jego prace, wielokrotnie wystawiane i nagradzane w Polsce i poza granicami, są dynamiczne i ekspresyjne, m.in. poprzez wykorzystywany kolor i emblematy. W 2001 Młodożeniec zaprojektował na zlecenie Museum of the Seam w Jerozolimie znak Coexist, wykorzystując litery połączone z symbolami trzech największych religii. Znak jest do dziś rozpoznawalny na całym świecie - do tego stopnia, że wokalista U2, Bono wykorzystał Coexist w scenografii jednej z międzynarodowych tras koncertowych grupy. Artysta tworzy i mieszka w Warszawie.

Na tej ścianie obecnie znajduje się mural autorstwa Piotra Młodożeńca:

POLECAMY TEŻ: