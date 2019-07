Murale "Foton" i "Jubiler" powrócą. Konserwator przyznaje się do błędu. Prace rozpoczną się w ciągu tygodnia

Murale "Foton" i "Jubiler" z lat 70. powrócą. Przypomnijmy, że widniały one przez prawie pół wieku na jednej ze ścian kamienicy przy ul. Targowej 15. Kilka dni temu właściciel kamienicy zamalował je. Było to o tyle kontrowersyjne, że murale zostały zgłoszone przez stowarzyszenie Dla Pragi jako zabytek i czekały na wpisanie do rejestru przez konserwatora.

Niestety, inwestor zdecydował się na ich zamalowanie, jeszcze przed decyzją o wpisaniu ich do listy zabytków. Co ciekawe, w oświadczeniu przyznaje, że miał do tego prawo. Wspominane jest tam "pozwolenie na murale artystyczne, sponsorowane do dnia 31 grudnia 2020 roku". Firma Braughman Group Media przyznaje, że pieniądze z wielkich reklam pozwoliłyby na... odtworzenie historycznych murali.