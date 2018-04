Marta Gałuszewska, laureatka The Voice of Poland w MUZOtoku mówi o pracy nad płytą i popularności pierwszego singla w stacjach radiowych: No właśnie wiem, jestem w szoku! Nie spodziewałam się, że się tak rozprzestrzeni. Mój brat się śmieje, że boi się otworzyć lodówkę, bo jestem wszędzie. Trochę ma racji, ale ja naprawdę nie próbuję nikomu uprzykrzyć życia. Najbardziej się cieszę z tego, że ukazała się też wersja angielska „Nie mów mi nie”. To tak naprawdę oryginalna wersja tej piosenki. No i w „Why Don’t We Go” tekst jest w całości mój, więc tym bardziej liczyłam na to, że uda mi się podzielić nim z ludźmi. Zapraszamy do oglądania całego talk-show z młodą artystką. Będzie dużo niespodzianek.

