Muzyczny alfabet Shakin’ Stevensa

This Ole House

To jeden z jego najpopularniejszych singli. Utwór wydany w 1981 r. przez trzy tygodnie był numerem 1 w Wielkiej Brytanii – równie dobre wyniki zdobył na listach przebojów w Australii, Irlandii, Nowej Zelandii i RPA. Utwór powstały w 1954 r. zawdzięczamy pewnej inspiracji – sam John Wayne „natchnął” swojego przyjaciela Stuarta Hamblena do napisania – jak się później okazało – przeboju.

Shakin’ odświeżył kawałek, dodał charakterystyczne rock’n’rollowe brzmienie i stworzył całkowicie nową jakość, która odniosła duży sukces. W 2005 r. podczas telewizyjnego show „Hit Me Baby One More Time” wykonał go ponownie. Efekt? „The Ole House” zajęło 20 miejsce na UK Singles Charts.

Oh Julie

Jedna z ważniejszych pozycji w twórczości artysty, która premierę miała w 1982 r. Shakin’ ma do tego utworu dużą słabość – to pierwsza piosenka, którą napisał. Opłacało się. 1 miejsca na listach przebojów w Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwajcarii, Norwegii, Holandii i Danii mówią same za siebie. Hitem był również teledysk. Śpiewający Brytyjczyk dał prawdziwy popis umiejętności tanecznych i uroku osobistego, który od 50 lat przyciąga na koncerty tysiące fanek.

Now Listen

To już 11 płyta i nowy etap w twórczości artysty, który do studia powrócił po 15 latach. Shakin’ zdjął legendarne białe buty i dżinsową kurtkę. „Now Listen” to przełomowy singiel, będący przebojową mieszanką bluesa, country i folku. Artysta przyznawał w wywiadach, że razem z nim zmieniała się jego muzyka i przyszedł czas na dojrzalsze i bardziej zróżnicowane brzmienie.

Merry Christmas Everyone

Jeden z największych świątecznych hitów wszechczasów, który stał się najczęściej puszczaną bożonarodzeniową piosenką w Wielkiej Brytanii i trzecią w Irlandii. Od 33 lat należy do czołówki najchętniej słuchanych bożonarodzeniowych kawałków, bez których ciężko o prawdziwą magię Świąt.

O tym czy wybraliśmy najciekawsze propozycje z twórczości Shakin’ Stevensa będziecie mogli przekonać się już w lutym. Artysta wystąpi na dwóch koncertach w Polsce – 25 we wrocławskiej Hali Orbita i 26 na warszawskim Torwarze. Bilety dostępne na eventim.pl.