Niecodzienna atrakcja czeka na wszystkich podróżujących autobusami po Warszawie. W piątek 16 marca zostanie uruchomione specjalne połąćzenie pomiędzy Śródmieścią a Powiślem, które będzie mobilną mini-salą koncertową.

W nocy z piątku na sobotę (16/17 marca) mieszkańcy Warszawy będą mogli skorzystać z linii N1603. Takie połączenie na co dzień jest niedostępne, a jego pojawienie się związane jest z debiutancką płytą zespołu Nocna Linia - "Znikam na chwilę". Przejażdżka tą linią będzie darmowa i nikt nikomu nie będzie sprawdzał biletów.Muzyka w autobusie będzie grana na żywo w akustycznej oprawie. Na miejscu obecni będą Mikołaj Trybulec oraz Monika Wydrzyńska, którzy są odpowiedzialni za wydanie płyty Nocnej Linii. Co ciekawe, w swoich planach mają nie tylko darmowe podwiezienie warszawiaków nocnym kursem, ale także zaproszenie ich na after party. Przyjęcie, jeśli pogoda na to pozwoli, ma odbyć się w plenerze.Co ciekawe, pasażerowie mogą mieć wpływ na trasę oraz rozkład jazdy autobusu. Jeśli będą chcieli zatrzymać się w wybranym miejscu to tak się stanie. Ustalono jednak ramowy harmonogram podróży.Autobus wyruszy o 19 z parkingu na placu Bankowym przy pomniku Słowackiego, a pół godziny później zatrzyma się pod mostem Poniatowskiego przy wejściu na peron PKP Powiśle. O kolejnej pełnej godzinie znów zamelduje się pod Ratuszem, by zabrać w podróż nowych pasażerów. Muzyczne kursowanie autobusowe ma trwać przez trzy godziny.