Muzykoterapia, Warszawa. Las w salach szpitalnych i muzyka umilą pobyt chorym pacjentom?

O innowacyjnym projekcie, jednej ze szczecińskich pielęgniarek, poinformował m.in. TVN24. W swoim reportażu pokazali niesamowity pomysł, jaki zaistniał w przestrzeniach oddziału intensywnej terapii w szpitalu w Szczecinie. Jak mówi inicjatorka pomysłu, w ten sposób pracownicy wyszli naprzeciw oczekiwaniom pacjentom, którzy narzekali na nieprzyjemne dźwięki szpitalnych narzędzi, a także surowość medycznych sal. Dlatego, przez kilka godzin dziennie, postanowiono im serwować bardzo przyjemny zestaw dźwięków. Dobór repertuaru konsultowano m.in. z muzykami Filharmonii Szczecińskiej, którzy na tę okazję przygotowali specjalny zestaw utworów. Puszczanie muzyki było też testowane w rozmaitych kombinacjach czasowych tak, żeby nie dźwięki nie utrudniały pracy pielęgniarkom czy lekarzom, którzy przychodzą na wielogodzinne dyżury.

W efekcie, przez kilkadziesiąt minut rano, pacjenci (którzy się budzą), mogą posłuchać śpiewu ptaków. Do snu utulą dźwięki morza czy lasu. W trakcie dnia posłuchają m.in. jazzu czy muzyki klasycznej.

Muzykoterapia - co to? Jaki ma wpływ na nasze zdrowie?

Słuchanie muzyki sprzyja produkowaniu przez mózg neuroprzekaźników, które z kolei wpływają na nasz nastrój. Dzieje się tak w wyniku wydzielania dopaminy odpowiedzialnej za odczuwanie przyjemności. Zdaniem specjalistów nie ma znaczenia, jakiego gatunku słuchamy, ani czy jest to muzyka szybka czy wolna. Jeżeli piosenka, którą słyszymy po raz pierwszy, wpada nam od razu w ucho, to wpływa na nasze poczucie szczęścia.

Kiedy słuchamy ulubionych piosenek, stajemy się bardziej odprężeni i zrelaksowani. Pod wpływem muzyki spada poziom hormonów stresu, u mężczyzn z kolei zauważa się obniżenie wydzielania testosteronu, co sprawia, że stają się mniej agresywni. Według naukowców z Uniwersytetu Stanowego w Ohio słuchanie znanych i spokojnych melodii może zmniejszyć uczucie niepokoju.

Muzyka w porodzie łagodzi obyczaje

Co ciekawe, muzyka może pomagać kobietom, które spodziewają się potomka. O jej leczniczym wręcz działaniu opowiedziała nam jedna z położnych. - Poród to wyjątkowo ważny egzamin dla każdej kobiety. To czas, do którego świadomie można się przygotować. Kobieta w porodzie może skorzystać z wielu naturalnych, ogólnodostępnych udogodnień, jednym z nich jest muzykoterapia. Zaobserwować można iż dobrze dobrana muzyka, uwzględniając upodobania rodzącej, etap porodu, pomaga się zrelaksować, podnosi poczucie bezpieczeństwa. Stosowanie muzyki w porodzie także przyczynia się do zmniejszenia odczucia lęku jak i przyczynia się do wprowadzenia przyjemnej atmosfery na sali porodowej - minimalizując tym samych wzmożoną reakcję na strach przed nieznanym. Rytm, rodzaj oraz tempo, powinien być zbliżony do naturalnego rytmu serca. Najczęściej stosowana jest muzyka relaksacyjna. W I okresie porodu - uspokajająca, koncentrująca, zgodna z potrzebą postępu porodu. W II okresie porodu - zachęcająca do podjęcia wysiłku, do działania, zdecydowanie wyraźniejsza w odbiorze - mówi położna, Anna Wojtyla, Laureatka ogólnopolskiego konkursu "Położna na medal" - Każda Mama stojąc przed tym ważnym egzaminem powinna przygotować sobie swoją playlistę, bogatą w utwory bliskie jej sercu. Poród to wędrówka w góry, ta wędrówka w rytm ulubionej muzyki może być łatwiejsza.

Muzyka w szpitalach w Warszawie

Czy muzyka pojawi się także w salach warszawskich szpitali? O to zapytaliśmy przedstawicieli kilku warszawskich placówek. Czekamy na ich komentarze.

