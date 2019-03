MyShoes, Warszawa. Nowa sieć sklepów z markowymi butami i torebkami wkracza do stolicy

MyShoes w Galerii Mokotów

Nowa sieć sklepów z markowymi butami i torebkami wkracza do Polski. Firma MyShoes należy do europejskiego giganta - Grupy Deichmann. W czwartek 21 marca zostaną otwarte trzy pierwsze sklepy: w Warszawie, Katowicach i Kielcach. Będą one zlokalizowane w sąsiedztwie lokali Deichmanna. – Jesteśmy przekonani o tym, że oba nasze koncepty – MyShoes i Deichmann stanowią dla siebie doskonałe uzupełnienie – powiedział Alexander Paul, członek zarządu firmy MyShoes w Polsce. Warszawski sklep, którego otwarcie zaplanowano 21 marca, będzie umiejscowiony w Galerii Mokotów. Kolejne dwa sklepy będą zlokalizowane w Galerii Katowickiej oraz w Galerii Echo w Kielcach.

- Na początku otworzymy w Polsce trzy sklepy - w Warszawie, Katowicach i Kielcach. Chcemy najpierw zebrać doświadczenia, od których w przyszłości będzie zależało tempo rozwoju naszej ekspansji. Uważamy, że firma MyShoes ma w Polsce duży potencjał. Naszym celem jest stopniowy, organiczny wzrost - mówi Alexander Paul.

"Buty najlepszych marek w konkurencyjnych cenach"

W ofercie MyShoes znajdą się buty dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Będzie można kupić m.in. produkty takich marek jak: Tamaris, s.Oliver, Rieker, Tom Tailor, Bugatti, Marco Tozzi, Adidas, Puma czy Nike. Oprócz tego dostępna będzie oferta butów marek własnych, kolekcja sportowa, a także duży wybór toreb. Klientów mają przyciągnąć konkurencyjne ceny produktów.