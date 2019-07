MZA. Warszawa pozbywa się diesli. Za dwa lata nie zobaczymy ich na ulicy

Dręczony pies uratowany z rąk żebrzącego mężczyzny. Pekińczyk trafił pod opiekę specjalistów

Zdarza się, że żebracy wykorzystujący do "pracy" zwierzęta - najczęściej psy. To popularne zjawisko od lat zauważalne na ulicach Warszawy. Czworonogi często nie są traktowane w należyty sposób. Trzymane na krótkich łańcuchach, bez dostępu do wody, narażone na wysokie temperatury....