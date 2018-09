Na co chorują warszawiacy? Wcale nie na nowotwory. Mamy oficjalne dane [RAPORT]

Warsaw Tattoo Convention 2018. Dwudniowe święto tatuażu już w październiku na Stadionie Legii

Sandra Gozdur

W drugi weekend października do Warszawy powróci Tattoo Convetion, czyli wielkie spotkanie i święto tatuażystów oraz fanów tego sposobu ozdabiania ciała. Będzie to już 6. edycja tego wydarzenia. Co nas czeka na Stadionie Legii? Dalsza część artykułu poniżej.