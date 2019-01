Na co zwrócić uwagę przy zakładaniu internetu?

Wybierz rodzaj połączenia

Bardzo ważną decyzją podczas zakładania internetu jest wybór odpowiedniego rodzaju połączenia. Najbardziej powszechne są sieci kablowe. Dzięki rozwojowi technologii ten wariant zapewnia coraz większe prędkości transmisyjne, co zależne jest od rodzaju wykorzystanej infrastruktury. Jednym z najnowocześniejszych i najlepszych łączy są łącza światłowodowe. Ten rodzaj stałego dostępu do internetu gwarantuje najwyższe wskaźniki transmisji danych. Technologia światłowodowa powoli opanowuje coraz większy teren i jest to najlepsze rozwiązanie jakie oferuje internet stacjonarny.

Innym wariantem dostępu jest internet mobilny. Rozwój sieci komórkowych pozwolił na wprowadzenie technologii LTE, która jest dostępna u operatorów telefonii komórkowej. Dostępne pakiety pozwalają na korzystanie z tej technologii w każdym miejscu - i to właśnie mobilność jest ogromną zaletą technologii LTE. Decydując się na ten rodzaj dostępu do internetu trzeba koniecznie sprawdzić zasięg danej sieci w miejscu, w którym będzie się korzystać z internetu. Kolejny sposób dostępu do internetu, to łącze satelitarne. Ta opcja nie jest jednak opłacalna, choć nie ma konkurencji pod względem zasięgu.

Prędkość internetu

Komfort korzystania z internetu warunkuje prędkość łącza. Zakładając internet trzeba przeanalizować jaka szybkość internetu będzie optymalnie zaspokajała potrzeby użytkownika. Najbardziej wydajne łącza zapewniają prędkość nawet kilkuset megabitów na sekundę. Na rynku dostępne są dwa rodzaje połączeń, to jest łącza asymetryczne oraz łącza symetryczne. Łącze asymetryczne są stabilne, jednakże dużą wadą jest ograniczenie prędkości danych wysyłanych z urządzeń komputerowych podłączonych do sieci. Lepszym wyborem są więc łącza asymetryczne, które budowane są z wykorzystaniem infrastruktury światłowodowej i posiadają jednakową prędkość pobierania oraz wysyłania danych, a także wysoką stabilność.

Wybierając łącze internetowe warto inwestować w większą prędkość, gdyż jest to inwestycja w przyszłość. Rozwój technologii internetowych, zwiększająca się liczba danych - to wszystko wymaga wzrostu prędkości. Warto również wspomnieć o integracji sprzętów gospodarstwa domowego z usługami internetowymi - zapewnienia wyższych wskaźników prędkości wpływa na optymalizację funkcjonowania oraz wygodę użytkowników. Postępujący rozwój technologiczny rodzi konieczność patrzenia w przyszłość, dlatego zapewnienie wysokich prędkości to warunek niezbędny. Warto jednak pamiętać, że prędkość łącza będzie również wpływała na kwotę abonamentu.

Niski ping

W infrastrukturze internetowej bardzo ważne są możliwości transferowe danych. Narzędziem, które weryfikuję przesył jest ping. Brak zakłóceń na linii wykazuje niskie wartości ping, co świadczy o bezproblemowym transferze danych. Niski ping jest zatem niezwykle ważny dla użytkowników internetu, przede wszystkim dla graczy. Gry online wymagają szybkiej wymiany danych oraz komunikacji między graczami, dlatego też im niższy ping, tym lepiej. Niskie wartości ping, najlepiej poniżej 50 milisekund sprawiają, że gra działa płynnie, a reakcję gracza są natychmiastowe. Wybierając połączenie internetowe należy zwrócić uwagę na ping.

FTTH - doskonałe rozwiązanie

Obecnie najlepszym i zapewniającym najwyższą prędkość transmisji danych łączem internetowym jest światłowód. Infrastruktura światłowodowa, poza dostępem do sieci www, zapewnia także doskonałej jakości sygnał telewizyjny oraz doskonałą stabilność łącza bez limitów transmisyjnych. Podłączenie sieci światłowodowej możliwe jest obecnie w niemal każdej lokalizacji. FTTH (Fiber to the home) korzysta z najnowszych zdobyczy techniki, jakimi są kable światłowodowe. Na czym polega magia światłowodu? W tym systemie dane transmitowane są z wykorzystaniem wiązek światła, których prędkość nie ma sobie równych. Inwestując w światłowód gwarantuje się swojemu gospodarstwu domowemu niezakłóconą łączność z siecią internetową oraz dostęp do najwyższej jakości usług multimedialnych (telewizja HD, 4K itp.). Światłowód zupełnie minimalizuje wystąpienie awarii oraz przestojów w przesyle danych. Stabilność łącza to wielka zaleta infrastruktury światłowodowej.

Pewny dostawca najlepszych rozwiązań internetowych

Podłączając internet ważny jest nie tylko wybór rodzaju połączenia czy prędkości łącza. O pełnej satysfakcji z wybranych rozwiązań będzie decydowała nowoczesna infrastruktura stworzona przez specjalistów. Decydując się na podłączenie internetu trzeba więc zrobić dogłębne rozeznanie. Bardzo często o wyborze dostarczyciela usług internetowych decyduje lokalizacja jego założenia. Chcąc podłączyć swój dom do sieci światłowodowej i zapewnić sobie doskonałej jakości internet oraz inne usługi multimedialne warto wybrać najlepszego fachowca, dlatego dogłębny research jest jak najbardziej wskazany. Warto zwrócić uwagę na specjalizację firmy realizującej usługi internetowe. Prawdziwy profesjonalista i sprawdzony dostawca infrastruktury światłowodowej może pochwalić się wieloletnim doświadczenie w wykonywaniu nowoczesnych instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych, oferując kompleksowy pakiet, poczynając od projektowania, przez budowę sieci, po pełne serwisowanie infrastruktury 24h na dobę oraz wykwalifikowany zespół techników. Firma powinna przygotowywać precyzyjny projekt instalacji oraz plan montażu, który konsultowany będzie z klientem.

