Na dachu Galerii Północnej otworzono jedyną w Polsce tężnię zlokalizowaną w centrum handlowym [WIDEO, ZDJĘCIA]

- Dzisiaj otworzyliśmy ogród oficjalnie, gdyż tak naprawdę jest otwarty przez 365 dni w roku, jeśli tylko pozwala na to pogoda. Jedną z jego największych atrakcji, otwartą dzisiaj, jest tężnia solankowa. Prawdziwa, przepiękna tężnia, która pozwoli nam odetchnąć pełną piersią. Jest to jedyna tężnia w ogrodzie na dachu. Nie ma drugiej takiej budowli na świecie, co bardzo nas cieszy – opowiada Agnieszka Nowak, Dyrektor Galerii Północnej

Grzegorz Kuca, burmistrz dzielnicy Białołęka zapowiedział, że w trosce o mieszkańców i ich jakość życia, na Białołęce otwarte zostaną jeszcze dwie tężnie.

- Myślę, że na pewno przyczyni się [tężnia-przypis red.] do lepszego życia mieszkańców naszej dzielnicy. Bardzo się cieszę, że Galeria Północna po raz kolejny wychodzi z inicjatywą i wspiera dzielnicę, mieszkańców – opowiada Grzegorz Kuca - Jest to pierwsza tężnia, która powstała w naszej dzielnicy, ale dwie kolejne wybuduje dzielnica pod koniec roku lub na początku przyszłego. Jedna powstanie w parku Picassa, a druga na Zielonej Białołęce.

Bicie Rekordu Guinnessa

Podczas sobotniego otwarcia sezonu w ogrodzie na dachu Galerii Północnej, podjęto próbę pobicia Rekordu Guinnessa w wysadzaniu największego na świecie lasu w słoiku.

- Las ma trzy metry średnicy i ponad trzy metry wysokości, więc mamy tutaj pięć metrów kwadratowych zieleni. Wszystkie gatunki są egzotyczne. Łącznie będzie rosło ponad 100 roślinek – wyjaśnia Julia Biskupska z Ministerstwa zieleni.

Wszystko zostało dokładnie zważone, cały proces sfilmowany, sfotografowany i przekazany do Guinnessa, który w ciągu kilku najbliższych dni potwierdzi czy rekord został pobity. Jak przyznała Julia, poprzedni las ważył nieco ponad dwieście kilogramów, a teraz w ich słoiku sama ziemia miała ponad sześćset kilogramów. Wszystko wskazuje, że Galeria Północna przejdzie do historii.

Atrakcje dla dzieci

W ogrodzie czekało na dzieci mnóstwo atrakcji. Można było zrobić swój własny las w słoiku, która później zabierało się do domu, pomalować buzię farbkami czy zrobić wiosenny kapelusz.

- Dzieci samodzielnie mogą wykonywać kapelusze. Mamy dla nich bibuły, flamastry, mogą same sobie ozdobić, a my oczywiście nad wszystkim czuwamy i patrzymy jak dzieci są kreatywne – opowiada Karolina.

Oprócz tego, do dyspozycji gości był wielki plac zabaw czy przyrządy do puszczania baniek mydlanych. Pomimo pogody, która trochę płatała figle, na twarzach dzieci widać było szerokie uśmiechy, co oznaczało, że atrakcje przypadły im do gustu.

- Według mnie jest super. Najbardziej podobało mi się sadzenie roślin w tym wielkim słoiku i malowanie buzi – wyjaśnia Ewa, jedna z dziewczynek, która bawiła się w ogrodzie.

Jak tłumaczy Agnieszka Nowak, atrakcje przygotowywane będą cyklicznie, nie tylko dla dzieci, ale także dorosłych. Nie zabraknie również zajęć sportowych.