Na dachu Kampusu UTH powstała miejska pasieka. Miód będzie serwowany w uczelnianej kawiarni

Pasieka na dachu uczelni

Miejskie pszczelarstwo rozkwita w Warszawie. W stolicy jest już kilkaset uli, które stoją nie tylko w parkach i ogrodach, ale coraz częściej na dachach budynków, m.in. na Pałacu Kultury (niższa część z Teatrem Studio), Teatrze Wielkim Opery Narodowej czy kamienicy przy Marszałkowskiej. Niedawno dwie wielkie pszczele rodziny zamieszkały na szczycie nowego Kampusu Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej, który zlokalizowany jest przy ulicy Jutrzenki 135 w Warszawie. Od teraz studenci mają swoją własną pasiekę oraz uczelniany miód. Powstała ona w bardzo szczytnym celu - aby wesprzeć prawidłowe funkcjonowanie miejskiego ekosystemu i chronić zapylacze przed wyginięciem, którym są zagrożone.

40 tysięcy pszczół

Skąd pomysł na podniebną pasiekę? - Pomysł na postawienie uli na dachu budynku narodził się tuż po wprowadzeniu się do nowego kampusu w 2018 roku. Realizacja zakończyła się w maju bieżącego roku. Inicjatorką proekologicznego projektu jest Kanclerz Anna Salmonowicz - opowiada nam Rektor Uczelni, dr Iwona Przychocka, prof. UTH. I dodaje, że na dachu Kampusu znajdują się obecnie dwa ule. - Żyje w nich około 40 tys. pszczół. Docelowo będzie ich jeszcze więcej, bo w planach jest postawienie kolejnych trzech uli.

Miód dla uczelnianej kawiarni

Okazuje się, że miód wyprodukowany przez warszawskie pszczoły może mieć bardzo ciekawy smak. Na smakoszach miodu ten miejski potrafi zrobić duże wrażenie. Ludzie doceniają jego niezwykły smak, zapach i często także konsystencję. Bywa, że miód miejski znacznie wolnej krystalizuje, a to za sprawą nektaru z takich roślin, jak np. kasztanowiec - opowiadają nam właściciele Pszczelarium, którzy zadomowili pasieki na dachu Kampusu Uczelni Techniczno-Handlowej. Każdy sezon to nowy smak miodu, który wyprodukują owady. To zasługa zróżnicowanej roślinności, z której korzystają pszczoły. - Rok temu mieliśmy miody, które nas bardzo zaskoczyły i były zupełnymi nowościami, np: kasztanowcowo-akacjowy lub winobluszczowo-lipowy - opowiada Agnieszka Skórska-Baj z Pszczelarium. Pomysł na wykorzystanie „płynnego złota” ma także dr Iwona Przychocka. - Miód, który wyprodukują dla nas nasze pszczoły będziemy serwować w naszej uczelnianej kawiarni, np. jako dodatek do zimowej herbaty lub deserów.

Pszczele menu

Warto zaznaczyć, że pszczoły miodne w ciągu jednego dnia zbierają nektar i pyłek z ponad stu tysięcy kwiatów. Aby wyprodukować łyżeczkę miodu, jedna pszczoła musi odwiedzić aż pół miliona roślin. Dlatego władze UTH zadbały także o bogate menu dla owadów. Cały dach budynku porośnięty jest miododajnymi roślinami. - Oprócz tego wokół naszego kampusu ogrodnicy zasiali około 40 gatunków różnych kwiatów. Niedługo rośliny te utworzą tzw. łąkę kwietną, która będzie idealnym miejscem do zbierania nektaru - mówi nam Anna Salmonowicz, Kanclerz UTH. Pszczoły korzystają także z kwiatów na drzewach, krzewach i ziołach. A tych w okolicy nie brakuje. Jest Park Szczęśliwicki, Park ze Stawami Cietrzewia, Fort Szczęśliwice, Ogrody Kosmosu, a także liczne skwery i lokalne ogródki. Nic więc dziwnego, że pszczela rodzina od razu zaakceptowała warunki i zadomowiła się w ulach na dachu Kampusu UTH.

Każdy może pomóc pszczołom

Stawianie kolejnych miejskich pasiek to ogromny krok w stronę ochrony pszczół przed wyginięciem. Tak naprawdę każdy z nas w prosty sposób może pomóc pszczołom miodnym i dziko żyjącym. Najprostszym sposobem jest zasianie miododajnych kwiatów w ogrodzie lub na balkonie. Zaliczamy do nich: wrzos, lawendę, dalię, kocimiętkę, jeżówkę purpurową, mak ogrodowy, goździk czy złocień. Innym pomysłem jest budowa tzw. domków dla dzikich pszczół, w których owady mogą przetrwać zimę i rozmnażać się. Można wykonać je w bardzo prosty sposób, np. z gałązek czarnego bzu, garści trzciny lub bambusu. Należy związać je ze sobą, a następnie umieścić w ogrodzie.

Zapylanie, którym zajmują się pszczoły jest niezbędne dla przetrwania człowieka. Około 3/4 produktów, które jemy, powstaje właśnie dzięki wysiłkowi i ogromnej pracy tych owadów. W samej Europie ponad 4000 odmian warzyw zależy od zapylania przez pszczoły i inne owady. Jest to całkowicie darmowa usługa, z której my, ludzie, czerpiemy zyski każdego dnia. Dlatego tak ważne jest uświadamianie społeczeństwu, że ochrona zapylaczy powinna już dziś stać się naszym priorytetem. Na szczęście coraz więcej ludzi rozumie, jak ważne są te owady, a zachowanie gatunku stało się wyzwaniem dla całego świata.